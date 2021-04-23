У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи

У Владимира Зеленского высказались относительно предложения Владимира Путина насчет встречи в Москве / Скриншот с YouTube

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве.

Зеленский отреагирует на заявление Путина, сказала спикер в комментарии Укринформ.

По ее словам, реакция главы украинского государства будет обязательно.

"Реакция главы государства обязательно будет", – сказала пресс-секретарь.

Напомним, 20 апреля появилось новое видеообращение Владимира Зеленского. Президент обратился не только к украинцам, а и к России, и озвучил предложение Владимиру Путину.

Глава украинского государства предложил президенту РФ встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действия.

Российский коллега сказал, что, если встреча касается ситуации на Донбассе, то президент Украины должен встретиться с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Глава РФ добавил, что в Москве Зеленского готовы принять в любое время для обсуждения российско-украинских отношений.

Напомним, на Донбассе в конце марта обострился конфликт, пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных. В результате одного из обстрелов погибли четверо защитников нашей страны.

Юлия Мендель говорила, что Владимир Зеленский запросил переговоры с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации и так и не получил ответ от российской стороны.

В последние дни марта также стало известно, что РФ под видом учений стягивает войска к восточной границе Украины. Россия также перебрасывала свежие силы в захваченный Крым.

В Кремле утверждали, что не готовятся к войне. Украинская сторона считает, что РФ использовала маневры для давления во время переговоров по Донбассу.

Ряд западных государств выразили поддержку Киеву и призвали власти России отказаться от обострения ситуации.