У Байдена отреагировали на резкое заявление Путина о врагах

Белый дом отреагировал на слова президента России о Шерхане и Табаках.
В США отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который сравнил врагов РФ с тигром Шерханом, вокруг которого вертятся шакалы Табаки.
По словам пресс-секретаря Белого Дома Джейн Псаки, Штаты не приняли слова российского лидера на свой счет.
"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа", — заявила Псаки.
Как отмечает Псаки, власти США не считают, что отдельный пакет американских ограничительных мер в отношении России позволит незамедлительно изменить поведение Кремля.
"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение России", - сказала Псаки.
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Однако Псаки заявила, что правительства России и США продолжают рассматривать идею проведения личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
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Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Американский глава государства призвал Путина снизить напряженность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины. При этом он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Кроме того, Байден предложил Путину провести встречу по вопросам американо-российских отношений на территории одной из европейских стран.
- Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что пока не время говорить конкретно о встрече Байдена и Путина. При этом она предположила, что переговоры могут состояться летом.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что тема и место встречи Путина и Байдена будут еще обсуждаться. На данный момент в Кремле рассматривают предложение американской стороны принять участие в саммите по климату.