У Байдена отреагировали на резкое заявление Путина о врагах

Джен Псаки прокомментировала слова Путина / Reuters

В США отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который сравнил врагов РФ с тигром Шерханом, вокруг которого вертятся шакалы Табаки.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Джейн Псаки, Штаты не приняли слова российского лидера на свой счет.

"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа", — заявила Псаки.

Как отмечает Псаки, власти США не считают, что отдельный пакет американских ограничительных мер в отношении России позволит незамедлительно изменить поведение Кремля.

"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение России", - сказала Псаки.

Читайте такжеПутин принял приглашение Байдена: где и когда выступит президент РФ

Однако Псаки заявила, что правительства России и США продолжают рассматривать идею проведения личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Читайте такжеВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада

Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред: