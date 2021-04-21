"Быстро и жестко ответим": Путин пригрозил странам, "угрожающим России"

В рамках своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин опирался на жесткую риторику в отношении остальных стран мира.
Президент России Владимир Путин пригрозил жестко отвечать на действия других стран, которые, по его мнению, угрожают РФ. Именно такую речь он сказал в рамках своего послания Федеральному Собранию.
"Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", ‒ сказал он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В последние несколько недель Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.
- Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
- Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.