"Быстро и жестко ответим": Путин пригрозил странам, "угрожающим России"

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин пригрозил жестко отвечать на действия других стран, которые, по его мнению, угрожают РФ. Именно такую речь он сказал в рамках своего послания Федеральному Собранию.

"Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", ‒ сказал он.

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