У Зеленского пояснили, зачем Путин стягивает войска к границам Украины / УНИАН

Россия хочет, чтобы Украина признала незаконную оккупацию в Донецке и Луганске, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Так он оценил возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.

Своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность, как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной, сказал Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - сказал Подоляк.

Он убежден, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.

"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.

Также он рассказал об ожиданиях от встречи советников лидеров нормандской четверки, которая состоится сегодня в понедельник, 19 апреля.

"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - подчеркнул Подоляк.

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