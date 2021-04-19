У Зеленского пояснили, зачем Путин стягивает войска к границам Украины

Своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность, как в Украине, так и в остальном мире, отметил Подоляк.
Россия хочет, чтобы Украина признала незаконную оккупацию в Донецке и Луганске, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Так он оценил возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.
Своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность, как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной, сказал Подоляк в комментарии РБК-Украина.
"Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - сказал Подоляк.
Он убежден, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.
"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.
Также он рассказал об ожиданиях от встречи советников лидеров нормандской четверки, которая состоится сегодня в понедельник, 19 апреля.
"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - подчеркнул Подоляк.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.