В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Андрей Пионтковский считает, что ситуация прояснится в ближайшие дни. Тревогу вызывает заседание Совета Федерации, запланированное на 23 апреля.
РФ стягивает войска к украинским границам. Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что эти действия могут нести различный посыл. Однако сейчас точно назвать причину даже в Кремле вряд ли смогут.
Пионтковский отметил, что у Путина есть три сценария нового вторжения в Украину, но и Запад приготовил тройной удар по Москве, передает Апостроф. По его словам, все прояснится в ближайшие дни.
"21 апреля – обращение Путина к нации, 22 апреля – какой-то исторический визит Лукашенко, а на 23 апреля назначено чрезвычайное заседание Совета Федерации – и это самое тревожное", - отметил политолог.
Пионтковский подчеркнул, что Совет Федерации не принимает никакие законы, а играет роль в двух случаях.
"Мы помним 1 марта 2014 года и решение Совфеда об "использовании войск на иностранной территории" – так формулировалось вторжение в Украину. Эти два случая – это либо объявление войны, либо изменение государства, включение в него новых членов, как это было с Крымом", - добавил он.
Читайте такжеРФ стянула Искандеры к границе с Украиной: эксперты оценили опасностьКак сообщал Главред, Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что российские власти должны официально признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" и бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.
На 23 апреля запланировано экстренное заседание Совета Федерации. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский предположил, что на заседании Совфеда может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.
РФ наращивает войска возле украинских границ – о чем ранее писал Главред:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Съемочная группа британского телеканала Sky News показала кадры из лагеря российских войск в Воронежской области, расположенном у железнодорожной станции Масловка, недалеко от границы Украины. Армейские военные грузовики имеют код 76 на госномерах, что означает, что они прибыли из Центрального военного округа, то есть как минимум за 1100 километров от границы с Украиной.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - и Высокий представитель Евросоюза сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.