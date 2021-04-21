В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Владимир Путин 21 апреля озвучил послание к Федеральному собранию/ Reuters

РФ стягивает войска к украинским границам. Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что эти действия могут нести различный посыл. Однако сейчас точно назвать причину даже в Кремле вряд ли смогут.

Пионтковский отметил, что у Путина есть три сценария нового вторжения в Украину, но и Запад приготовил тройной удар по Москве, передает Апостроф. По его словам, все прояснится в ближайшие дни.

"21 апреля – обращение Путина к нации, 22 апреля – какой-то исторический визит Лукашенко, а на 23 апреля назначено чрезвычайное заседание Совета Федерации – и это самое тревожное", - отметил политолог.

Пионтковский подчеркнул, что Совет Федерации не принимает никакие законы, а играет роль в двух случаях.

"Мы помним 1 марта 2014 года и решение Совфеда об "использовании войск на иностранной территории" – так формулировалось вторжение в Украину. Эти два случая – это либо объявление войны, либо изменение государства, включение в него новых членов, как это было с Крымом", - добавил он.

Читайте такжеРФ стянула Искандеры к границе с Украиной: эксперты оценили опасностьКак сообщал Главред, Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что российские власти должны официально признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" и бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.

На 23 апреля запланировано экстренное заседание Совета Федерации. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский предположил, что на заседании Совфеда может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.

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