РФ тайно перебрасывает артиллерию на границу с Украиной - расследование

Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team, публикующей соответствующее видео.
В расследовании ссылаются на материалы о переброске российской техники, которые 1 и 2 апреля появились в Twitter.
На видео запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы Мста-Б в Ростовской области.
На первом видео оператор говорит "номера региона прикрыты", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера, а именно - скрыт код, который на гражданских номерных знаках указывает на регион, а на военных – как правило принадлежность к военному округу РФ.
"Нам удалось установить, что и первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной. Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах — этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной.
Кроме того, нам удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область). Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", - говорится в расследовании.
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- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
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