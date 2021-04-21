В РФ допустили широкомасштабную войну с Украиной и признание "ЛДНР"

Зюганов считает, что РФ должна воевать за Донбасс / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что российские власти должны официально признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" и бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику ("ДНР" и "ЛНР", - ред.) - это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", - заявил Зюганов в интервью Национальной службе новостей.

При этом российский политик считает, что Украина, в отличие от России, якобы не в состоянии вести современную войну.

"Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия в Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие", - сказал Зюганов.

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