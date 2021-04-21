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В РФ допустили широкомасштабную войну с Украиной и признание "ЛДНР"

21 апреля 2021, 10:55
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Депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна воевать за Донбасс всеми возможными способами, в том числе и военными.

Зюганов
Зюганов считает, что РФ должна воевать за Донбасс / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что российские власти должны официально признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" и бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику ("ДНР" и "ЛНР", - ред.) - это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", - заявил Зюганов в интервью Национальной службе новостей.

При этом российский политик считает, что Украина, в отличие от России, якобы не в состоянии вести современную войну.

"Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия в Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие", - сказал Зюганов.

Читайте такжеРФ стянула Искандеры к границе с Украиной: эксперты оценили опасность21 апреля состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Российский журналист Константин Эггерт предположил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могли достичь негласной договоренности относительно Донбасса. По его мнению, о ее наличии может свидетельствовать тот факт, если в обращении к Федеральному собранию 21 апреля Путин вдруг объявит о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" и/или взятии их под защиту России.

На 23 апреля запланировано экстренное заседание Совета Федерации. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский предположил, что на заседании Совфеда может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Обращение Зеленского к Путину - о чем ранее писал Главред:

  • 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к РФ и к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке. Украинский лидер готов предложить главе РФ встретиться в любой точке Донбасса, в которой идет война.
  • Заместитель председателя Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского с предложением к российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на Донбассе – это слова "хорошего актера".
  • Он обвинил Зеленского в обострении в зоне конфликта и заявил, что во встрече лидеров двух государств нет никакого смысла, так как Зеленский не контролирует ОРДЛО и якобы должен вести переговоры с представителями боевиков "ДНР".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.

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