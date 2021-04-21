В РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за Путина и Донбасса

В России обвинили Зеленского в обострении войны на Донбассе / УНИАН

Заместитель председателя Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского с предложением к российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на Донбассе – это слова "хорошего актера". Он обвинил Зеленского в обострении в зоне конфликта и заявил, что во встрече лидеров двух государств нет никакого смысла, так как Зеленский не контролирует ОРДЛО и якобы должен вести переговоры с представителями боевиков "ДНР".

"Это заявление хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет. Он предлагает встречу в украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", - сказал российский сенатор в комментарии ТАСС.

По его словам, принадлежность Донбасса Украине является сомнительным фактом, так как "ЛДНР", дескать, не признают действующую украинскую власть. Кроме того, обвинив Зеленского в обострении вооруженного противостояния, он добавил, что РФ не выступает стороной конфронтации, поэтому президенту Украины якобы следует вести переговоры не с Путиным, а с главарями "ДНР" и "ЛНР".Читайте такжеВ России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной

"Во-вторых, о чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе. Россия не является стороной конфликта. Пусть встречается с лидерами непризнанных республик, которых признал, кстати, народ Донбасса. Пусть с ними определяет дальнейшую судьбу региона", - подчеркнул Владимир Джабаров.

Переговоры Зеленского и Путина