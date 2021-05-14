У Зеленського розкрили плани щодо закону президента про олігархів

Законопроект про статус олігарха буде внесено до Верховної Ради найближчим часом - Данілов / УНІАН

Законопроект авторства президента України Володимира Зеленського, на базі якого держава має намір визначити список осіб, до яких можуть застосувати статус "олігархів", найближчим часом буде внесено на розгляд Верховної Ради. Текст документа з'явиться в загальному доступі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Під час свого брифінгу він заявив про те, що має текст цього документа, над яким наразі працюють експерти. Законопроект, автором якого є президент Зеленський, буде зареєстровано в парламенті, після чого критерії статусу олігарха стануть всім відомі.читайте такожУкраїнська "боротьба з олігархами" - старий нудний не смішний цирк

"У мене є попередній проект закону, що стосується олігархів. Він наразі знаходиться в роботі, наразі фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента до Верховної Ради і всі ці дефініції стануть відразу всім відомі", - підкреслив Олексій Данилов.

Законопроект про статус "олігарха"