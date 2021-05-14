У Зеленского раскрыли планы по закону президента об олигархах

Текст законопроекта об олигархах будет открыт для общего доступа, утверждает Алексей Данилов.
Законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского, на базе которого государство намерено определить список лиц, к которым могут применить статус "олигархов", в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Текст документа появится в общем доступе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В ходе своего брифинга он заявил о том, что располагает текстом данного документа, над которым сейчас работают эксперты. Законопроект, автором которого является президент Зеленский, будет зарегистрирован в парламенте, после чего критерии статуса олигарха станут всем известны.Читайте такжеУкраинская "борьба с олигархами" - старый скучный не смешной цирк
"У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции станут сразу всем известны", - подчеркнул Алексей Данилов.
Законопроект о статусе "олигарха"
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 мая заявил, что президент Зеленский дал задание Совету нацбезопасности, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать законопроект о статусе олигархов.
- Чиновник уточнил, что под действие соответствующего закона могут подпадать 13 человек, которые оказывают существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.