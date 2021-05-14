У Зеленского раскрыли планы по закону президента об олигархах

Законопроект о статусе олигарха будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время - Данилов / УНИАН

Законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского, на базе которого государство намерено определить список лиц, к которым могут применить статус "олигархов", в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Текст документа появится в общем доступе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ходе своего брифинга он заявил о том, что располагает текстом данного документа, над которым сейчас работают эксперты. Законопроект, автором которого является президент Зеленский, будет зарегистрирован в парламенте, после чего критерии статуса олигарха станут всем известны.Читайте такжеУкраинская "борьба с олигархами" - старый скучный не смешной цирк

"У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции станут сразу всем известны", - подчеркнул Алексей Данилов.

Законопроект о статусе "олигарха"