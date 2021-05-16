У Зеленського розповіли про ініціативу Києва щодо кордону України і РФ на Донбасі

Україна може скасувати штрафи при перетині кордону на Донбасі з РФ вже цього літа - Арестович / УНІАН

Українська влада розглядає питання скасування штрафів за вимушений перетин кордону з Росією на окупованому Донбасі. Існує складна процедура узгодження таких механізмів, однак є ймовірність, за якої штрафні санкції можуть скасувати вже цього літа. Про це заявив спікер делегації України у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що практика, яка передбачає штрафи за перетин кордону України і РФ на Донбасі в обох напрямках, Києву відома. Над ситуацією працює віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков. Проблема є неприпустимою, і українська держава не повинна штрафувати своїх громадян в таких умовах. Однак скасувати подібний механізм досить складно.

"І, звичайно ж, наші громадяни по обидві лінії фронту не повинні бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їх територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Погоджувати доводиться зняття цієї заборони з декількома відомствами. Кількість цих відомств-більше 10. І це непросто, тому що існує процедура узгодження, і навіть враховуючи особливий період і особливу важливість, все одно це здійснюється непросто. Там повинні бути рішення відповідних відомств, Кабміну, Верховної Ради", - пояснив чиновник.читайте такожУ Кремлі розкрили плани щодо ситуації з поглинанням Донбасу

Також він додав, що влада продовжує вивчати питання вирішення цієї проблеми, яку можуть врегулювати вже влітку.

"Коли я ставив йому (Резнікову) це питання, він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена", - підкреслив Олексій Арестович.

Додамо, що до Верховної Ради вже внесено відповідний проект закону, у разі прийняття якого штрафи за перетинання неконтрольованого українсько-російського кордону на Донбасі скасують. Наразі фіксується ситуація, коли громадяни України змушені виїжджати з ОРДЛО через захоплені ділянки кордону. Проблема виникла через те, що окупаційні адміністрації блокують КПВВ на лінії розмежування.

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