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У Зеленского рассказали об инициативе Киева по границе Украины и РФ на Донбассе

16 мая 2021, 20:23
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Власти намерены решить проблему со штрафами при пересечении границы РФ и Украины на оккупированном Донбассе.

Арестович
Украина может отменить штрафы при пересечении границы на Донбассе с РФ уже этим летом - Арестович / УНИАН

Украинские власти рассматривают вопрос отмены штрафов за вынужденное пересечение границы с Россией на оккупированном Донбассе. Существует сложная процедура согласования таких механизмов, однако есть вероятность, при которой штрафные санкции могут отменить уже этим летом. Об этом заявил спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что практика, предусматривающая штрафы за пересечение границы Украины и РФ на Донбассе в обоих направлениях, Киеву известна. Над ситуацией работает вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников. Проблема является недопустимой, и украинское государство не должно штрафовать своих граждан в таких условиях. Однако отменить подобный механизм достаточно сложно.

"И, конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников. К сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Согласовывать приходится снятие этого запрета с несколькими ведомствами. Количество этих ведомств — больше 10. И это непросто, потому что существует процедура согласования, и даже учитывая особый период и особую важность, всё равно это осуществляется непросто. Там должны быть решения соответствующих ведомств, Кабмина, Верховной Рады", - объяснил чиновник.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы по ситуации с поглощением Донбасса

Также он добавил, что власть продолжает изучать вопрос решения данной проблемы, которую могут разрешить уже летом.

"Когда я задавал ему (Резникову) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - подчеркнул Алексей Арестович.

Добавим, что в Верховную Раду уже внесен соответствующий проект закона, в случае принятия которого штрафы за пересечения неконтролируемой украинско-российской границы на Донбассе отменят. В данный момент фиксируется ситуаций, когда граждане Украины вынуждены выезжать из ОРДЛО через захваченные участки границы. Проблема возникла из-за того, что оккупационные администрации блокируют КПВВ на линии разграничения.

Новости Донбасса

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров нормандской четверки провести срочное заседание по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. С целью достижения прогресса на переговорах он инициировал дискуссию при участии глав МИД Украины, Франции, Германии и России, а также экспертов по военным, политическим и правовым вопросам.
  • Журналисты The Washington Post опубликовали статью со ссылкой на высокопоставленных лиц Запада, в которой речь идет о том, что западный мир может прекратить военную поддержку в том случае, если Украина применит силу в ответ на военную провокацию России на Донбассе.

Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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