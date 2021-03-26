У Зеленського зробили заяву щодо Стерненка і попередили про загрозу РФ

Якщо влада втратить право на силу, в Україну прийде Росія - Арестович / Фото Reuters

В Україні не повинно бути прецедентів ув'язнення людей виходячи з політичних причин або мотивів, як сталося з Андрієм Антоненком, Сергієм Стерненком, Яною Дугарь і Юлією Кузьменко. Якщо протести перетворюються на погроми, влада змушена відповідати силою. Інакше держава втратить право на силу і цією ситуацією скористається Росія, сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Право на владу на 1+1.

"Ми шукаємо вихід. І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув'язнених з політичних причин або мотивів. Вистачить рифу (Андрій Антоненко) і Стерненка, Дугар, Кузьменко. (Андрія Антоненка, Яну Дугар і Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, - ред.), - сказав Арестович.

При цьому він акцентував увагу на тому, що держава не може не відповідати на ситуації, коли протести перетворюються на погроми. Інакше держава втратить здатність до опору, і тоді цим скористається Росія.читайте такожУ Зеленського розповіли, хто стоїть за протестами на підтримку Стерненка

"Коли атакують нашу будівлю... Ті, хто атакують державу, не залишають їй вибору, як включати насильство на насильство. Якщо вона не буде так чинити, вона не буде державою, далі буде Російська Федерація, і поїхали. Ми втратимо здатність до опору", - підкреслив Олексій Арестович.

Заворушення біля Офісу президента