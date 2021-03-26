У Зеленского сделали заявление о Стерненко и предупредили об угрозе РФ

Если власть утратит право на силу, в Украину придет Россия - Арестович / Фото Reuters

В Украине не должно быть прецедентов заключения людей исходя из политических причин или мотивов, как произошло с Андреем Антоненко, Сергеем Стерненко, Яной Дугарь и Юлией Кузьменко. Если протесты превращаются в погромы, власть вынуждена отвечать силой. Иначе государство потеряет право на силу и этой ситуацией воспользуется Россия, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Право на владу на 1+1.

"Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Рифа (Андрей Антоненко) и Стерненко, Дугарь, Кузьменко. (Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, - ред.), - сказал Арестович.

При этом он акцентировал внимание на том, что государство не может не отвечать на ситуации, когда протесты превращаются в погромы. Иначе держава утратит способность к сопротивлению, и тогда этим воспользуется Россия.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко

"Когда атакуют наше здание... Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, чем включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, оно не будет государством, дальше будет Российская Федерация, и поехали. Мы утратим способность к сопротивлению", - подчеркнул Алексей Арестович.

Беспорядки у Офиса президента