Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами

Акция протеста / УНИАН

В субботу вечером, 20 марта, в Киеве у здания Офиса президента проходит массовая акция в поддержку приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко.

У здания ОП собралось несколько сотен человек. В то же время сторонники Сергея Стерненко устроили беспорядки у Офиса президента.

Участники акции потребовали от президента Владимира Зеленского не игнорировать тот факт, что активист Стерненко уже три недели находится в СИЗО и к нему применяется политическое преследование.

Они скандируют: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем".

Кроме того, протестующие выдвинули свои требования к президенту: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.

/ УНИАН

При этом сторонники Стерненко оттеснили полицейских от бокового входа в здание, однако до драк дело не дошло.

Они забросали здание ОП петардами и файерами, при этом некоторые окна оказались разбитыми.

Участники акции также облили здание Офиса президента красной краской и оставили надписи "Свободу Стерненко" и "Аваков - черт".

/ УНИАН

Кроме того, участники беспорядков попытались подожечь табличку Офиса президента.

/ УНИАН

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Дело Стерненко: