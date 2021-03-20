Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами

Участники беспорядков попытались подожечь табличку Офиса президента.
В субботу вечером, 20 марта, в Киеве у здания Офиса президента проходит массовая акция в поддержку приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко.
У здания ОП собралось несколько сотен человек. В то же время сторонники Сергея Стерненко устроили беспорядки у Офиса президента.
Участники акции потребовали от президента Владимира Зеленского не игнорировать тот факт, что активист Стерненко уже три недели находится в СИЗО и к нему применяется политическое преследование.
Они скандируют: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем".
Кроме того, протестующие выдвинули свои требования к президенту: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
При этом сторонники Стерненко оттеснили полицейских от бокового входа в здание, однако до драк дело не дошло.
Они забросали здание ОП петардами и файерами, при этом некоторые окна оказались разбитыми.
Участники акции также облили здание Офиса президента красной краской и оставили надписи "Свободу Стерненко" и "Аваков - черт".
Кроме того, участники беспорядков попытались подожечь табличку Офиса президента.
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Дело Стерненко:
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.