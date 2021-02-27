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Агрессивные сторонники Стерненко направились в гости к Венедиктовой

27 февраля 2021, 13:46

Протестующие отправились маршем в сторону Офиса генерального прокурора, чтобы оставить там свое послание.

Сторонники Стерненко направились в гости к Венедиктовой / Liga.net

В субботу, 27 февраля, в центре Киева прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, который был осужден на 7 лет 3 месяца колонии по обвинению в пытках и похищении человека. Вначале митингующие собрались на улице Банковой под Офисом президента, а потом направились к Офису генерального прокурора.

"Через 15 минут мы сформируем колонну и пройдём маршем к Офису генерального прокурора и напомним Ирине Венедиктовой, что она - чума", - заявили организаторы митинга в поддержку Стерненко, сообщает Telegram-канал Политика страны.

Также организаторы акции призвали всех участников протеста выйти на митинг 9 марта.

В этот день должен состоятся съезд судей Украины, на котором должны избрать новых членов Высшего совета правосудия.

Участники митинга обратили внимание на то, что в субботу, 27 февраля, возможно, "последняя мирная акция"

Отметим, колонна направляется к Офису генпрокурора довольно шумно и агрессивно. Митингующие кричат "Венедиктова - чума!". Рвутся петарды и зажгли файера.

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Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
  • По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
  • Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.
  • Вечером 23 февраля сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.

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