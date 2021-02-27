Агрессивные сторонники Стерненко направились в гости к Венедиктовой

Сторонники Стерненко направились в гости к Венедиктовой / Liga.net

В субботу, 27 февраля, в центре Киева прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, который был осужден на 7 лет 3 месяца колонии по обвинению в пытках и похищении человека. Вначале митингующие собрались на улице Банковой под Офисом президента, а потом направились к Офису генерального прокурора.

"Через 15 минут мы сформируем колонну и пройдём маршем к Офису генерального прокурора и напомним Ирине Венедиктовой, что она - чума", - заявили организаторы митинга в поддержку Стерненко, сообщает Telegram-канал Политика страны.

Также организаторы акции призвали всех участников протеста выйти на митинг 9 марта.

В этот день должен состоятся съезд судей Украины, на котором должны избрать новых членов Высшего совета правосудия.

Участники митинга обратили внимание на то, что в субботу, 27 февраля, возможно, "последняя мирная акция"

Отметим, колонна направляется к Офису генпрокурора довольно шумно и агрессивно. Митингующие кричат "Венедиктова - чума!". Рвутся петарды и зажгли файера.

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