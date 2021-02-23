"Зелю геть!": под Офисом президента бунтуют сторонники Стерненко

Сторонники Стерненко собираются под ОПУ

Сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против незаконного приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.

На территорию Офиса президента никого не пускают. Объясняют тем, что там ремонт. Люди собрались у входа на территорию ОП.

Люди требуют освободить активиста, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы.

Участники протеста скандируют "Свободу Стерненку!", а также выкрикивают лозунги "Свободу патриотам!", "Аваков черт", "Зелю долой!" и "Стерненко свободу!".

Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние в ответ пустили слезоточивый газ.

Вход на территорию Офиса президента охраняют четыре шеренги правоохранителей в спецобмундировании. Также непосредственно возле ОП находятся около 100 правоохранителей.

"Противостояние усиливается. Сперва один из протестующий кинул фаер на головы силовикам. Далее полетели другие фаеры, которые правоохранители стали бросать обратно в толпу протестующих", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Отметим, акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве. Подобные мероприятия организовали минимум в 10 городах Украины. В частности, освобождения Стерненко требовали в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Ужгороде и Ивано-Франковске.

В столичной полиции заявили, что правоохранители будут "незамедлительно реагировать на провокации".

"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.

Дело Стерненко - о чем ранее сообщал Главред: