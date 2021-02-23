УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Зелю геть!": под Офисом президента бунтуют сторонники Стерненко

23 февраля 2021, 21:01

Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Сергея Стерненко.

Сторонники Стерненко собираются под ОПУ

Сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против незаконного приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.

На территорию Офиса президента никого не пускают. Объясняют тем, что там ремонт. Люди собрались у входа на территорию ОП.

Люди требуют освободить активиста, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы.

Участники протеста скандируют "Свободу Стерненку!", а также выкрикивают лозунги "Свободу патриотам!", "Аваков черт", "Зелю долой!" и "Стерненко свободу!".

Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние в ответ пустили слезоточивый газ.

Вход на территорию Офиса президента охраняют четыре шеренги правоохранителей в спецобмундировании. Также непосредственно возле ОП находятся около 100 правоохранителей.

"Противостояние усиливается. Сперва один из протестующий кинул фаер на головы силовикам. Далее полетели другие фаеры, которые правоохранители стали бросать обратно в толпу протестующих", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Отметим, акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве. Подобные мероприятия организовали минимум в 10 городах Украины. В частности, освобождения Стерненко требовали в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Ужгороде и Ивано-Франковске.

В столичной полиции заявили, что правоохранители будут "незамедлительно реагировать на провокации".

"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.

Дело Стерненко - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
  • По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
  • Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.

Сергей Стерненко Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «"Зелю геть!": под Офисом президента бунтуют сторонники Стерненко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО «Мы не папуасы»: Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваровУкраина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУВоенный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ
Следующий материал

Последние новости

21:49
Язва на языке: причины появления и болезни
21:44
В Сети появились новые слухи о GTA 6, включая дату релизу Видео
21:40
"Запугивали и пытали": обнародованы подробности следствия по делу Стерненко Видео
21:22
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
21:21
Полипы в кишечнике: виды и факторы риска Видео
Реклама
21:14
Тимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах
21:01
"Зелю геть!": под Офисом президента бунтуют сторонники Стерненко Видео
20:44
Вросшие волосы: что нужно знать Видео
20:41
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
20:40
Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето Фото
20:32
Известного французского актера обвинили в изнасиловании и домагательствах
20:26
Украина просит ЕС ввести новые санкции против России Видео
20:08
Выяснились подробности подготовки телефонной беседы Зеленского с Байденом Видео
20:02
Родственник Елизаветы II сел в тюрму за сексуальное насилие
19:36
В Украине стремительно ухудшается ситуация с COVID-19: в больницах скоро не хватит коек Видео
19:31
Украина в ООН назвала условие решения военного конфликта на Донбассе Видео
19:25
Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото
19:04
Одышка и головокружение: названы причины Видео
19:03
Опасный челлендж: в Донецкой области школьница наглоталась таблеток Видео
18:41
У Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе Видео
Реклама
18:28
В Нацбанке озвучили главные условия предоставления очередного транша МВФ Видео
18:23
Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но" Видео
17:50
"Трибуна революции": учительница прыгнула на парту, рассказывая о Евромайдане Видео
17:47
Вслед за "золотыми" яйцами в Украине подорожает молоко Видео
17:30
Кабмин временно назначил главу Госкосмоса: что о нем известно Видео
17:03
Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт Видео
16:40
Как варить пшеничную кашу: самый простой рецепт Видео
16:31
Назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой
16:23
Северный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США Видео
16:15
Чат с экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгием Тукой
16:08
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
15:56
Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины
15:53
Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации Видео
15:31
В России произошел взрыв на газопроводе: режим ЧС и проблема с транзитом Видео
15:30
Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" Видео
15:21
Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Видео
15:04
Во Львове сожгли шины и дрались с полицией из-за бизнеса Козака Видео
14:33
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете Видео
14:30
Россия забросила на Донбасс партию вооруженных снайперов - Минобороны Видео
14:22
От +15 до -17 и снег: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
Реклама
13:50
Настя Каменских без макияжа поразила поклонников и анонсировала новый клип Видео
13:14
Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров
13:09
СМИ раскрыли подробности старта вакцинации в Украине Видео
13:05
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
12:57
Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским Видео
12:52
Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму Видео
12:35
Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет Видео
12:32
В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко Видео
12:24
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
12:17
Скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять