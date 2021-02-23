"Зелю геть!": под Офисом президента бунтуют сторонники Стерненко

Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Сергея Стерненко.
Сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против незаконного приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.
На территорию Офиса президента никого не пускают. Объясняют тем, что там ремонт. Люди собрались у входа на территорию ОП.
Люди требуют освободить активиста, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы.
Участники протеста скандируют "Свободу Стерненку!", а также выкрикивают лозунги "Свободу патриотам!", "Аваков черт", "Зелю долой!" и "Стерненко свободу!".
Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние в ответ пустили слезоточивый газ.
Вход на территорию Офиса президента охраняют четыре шеренги правоохранителей в спецобмундировании. Также непосредственно возле ОП находятся около 100 правоохранителей.
"Противостояние усиливается. Сперва один из протестующий кинул фаер на головы силовикам. Далее полетели другие фаеры, которые правоохранители стали бросать обратно в толпу протестующих", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Отметим, акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве. Подобные мероприятия организовали минимум в 10 городах Украины. В частности, освобождения Стерненко требовали в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Ужгороде и Ивано-Франковске.
В столичной полиции заявили, что правоохранители будут "незамедлительно реагировать на провокации".
"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.
Дело Стерненко - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
- Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.