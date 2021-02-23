В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко

Сергей Стерненко / УНИАН

Приморский районный суд Одессы признал виновным активиста Сергея Стерненко в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича в 2015 году и приговорил его к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам Стерненко.

"7 лет и 3 мес лишения свободы с конфискацией половины имущества. Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение. Особая благодарность Зеленскому", - говорится в сообщении.

Суд констатировал, что Стерненко в составе организованной группы совершил похищение человека и использовал для этого оружие. Хотя и не имел права на его ношение.

Отягощающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов Сергея Щербича.

Аналогичное решение суд озвучил в отношении второго обвиняемого по делу - Руслана Демчука.

Стерненко прямо в зале суда заковали в наручники и под конвоем отправили к месту содержания под стражей. По словам адвокатов активиста, его первые недели будут держать в шестом,"карантинном", корпусе одесского следственного изолятора.

После вынесения приговора Стерненко и Демчука полиция с боями выводила из здания суда. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, активисты заблокировали движение транспорта возле суда и устроили несколько стычек с правоохранителями.

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