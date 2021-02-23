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В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко

23 февраля 2021, 12:32
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Известный украинский активист Сергей Стерненко получил приговор в одесском Приморском районном суде - по делу о похищении и разбойном нападении.

Стерненко
Сергей Стерненко / УНИАН

Приморский районный суд Одессы признал виновным активиста Сергея Стерненко в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича в 2015 году и приговорил его к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам Стерненко.

"7 лет и 3 мес лишения свободы с конфискацией половины имущества. Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение. Особая благодарность Зеленскому", - говорится в сообщении.

Суд констатировал, что Стерненко в составе организованной группы совершил похищение человека и использовал для этого оружие. Хотя и не имел права на его ношение.

Отягощающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов Сергея Щербича.

Аналогичное решение суд озвучил в отношении второго обвиняемого по делу - Руслана Демчука.

Стерненко прямо в зале суда заковали в наручники и под конвоем отправили к месту содержания под стражей. По словам адвокатов активиста, его первые недели будут держать в шестом,"карантинном", корпусе одесского следственного изолятора.

После вынесения приговора Стерненко и Демчука полиция с боями выводила из здания суда. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, активисты заблокировали движение транспорта возле суда и устроили несколько стычек с правоохранителями.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В сентябре 2015 года Сергея Стерненко (тогда - лидера одесской ячейки праворадикальной организации "Правый сектор") и его соратника Руслана Демчука задержали - по подозрению в похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесчины Сергея Щербича в апреле 2015 года.
  • Впоследствии обоих освободили под залог. Стерненко также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, которое он, по его словам, добровольно сдал правоохранителям.
  • Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на том, что дело политически мотивировано.
  • Кроме того, активист также является фигурантом дела, в рамках которого его обвиняют в умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесения ранений Андрею Исайкулу. Сам Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Это дело также рассматривается в Приморском суде Одессы.

Сергей Стерненко новости Одессы
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