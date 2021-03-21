В Офисе президента оценили убытки после протестов за Стерненко

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
В Офисе президента пожаловались, что сторонники активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили протест на Банковой, нанесли ОП немало убытков. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
В то же время убытки могут быть значительно больше. Как пояснили в пресс-службе Офиса президента, если не смыть краску в течение 72 часов, она въестся в гранит.
Также в Офисе президента решили напомнить историческую ценность здания, отметив, что первые 2 этажа построили в конце XIX века, а другие – достроили в начале ХХ века.
"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания оцениваются примерно в 2 миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", – отметили в ОП.
Беспорядки у Офиса президента 20 марта:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.