В Офисе президента оценили убытки после протестов за Стерненко

Офис президента после беспорядков / УНИАН

В Офисе президента пожаловались, что сторонники активиста Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили протест на Банковой, нанесли ОП немало убытков. По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

В то же время убытки могут быть значительно больше. Как пояснили в пресс-службе Офиса президента, если не смыть краску в течение 72 часов, она въестся в гранит.

Также в Офисе президента решили напомнить историческую ценность здания, отметив, что первые 2 этажа построили в конце XIX века, а другие – достроили в начале ХХ века.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания оцениваются примерно в 2 миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", – отметили в ОП.

Беспорядки у Офиса президента 20 марта:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее: