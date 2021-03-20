Беспорядки у Офиса Зеленского закончились салютом в честь Стерненко

Протестующие установили возле входной двери в здание ОП салютные установки.
Акция в поддержку Сергея Стерненко завершилась салютом в честь дня рождения осужденного активиста. Акция проходила у Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве.
Протестующие поздравили Стерненко, который находится в Одесском СИЗО, а затем установили возле входной двери в здание ОП салютные установки, пишет УНИАН.
Салют продолжался несколько минут под крики: "С днем рождения, Сергей!".
После этого участники акции начали расходиться.
Протесты у Офиса президента:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.
Дело Стерненко:
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
Автор: Алексей Тычина