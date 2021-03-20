Беспорядки у Офиса Зеленского закончились салютом в честь Стерненко

Беспорядки у Офиса президента / УНИАН

Акция в поддержку Сергея Стерненко завершилась салютом в честь дня рождения осужденного активиста. Акция проходила у Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве.

Протестующие поздравили Стерненко, который находится в Одесском СИЗО, а затем установили возле входной двери в здание ОП салютные установки, пишет УНИАН.

Салют продолжался несколько минут под крики: "С днем рождения, Сергей!".

/ УНИАН

После этого участники акции начали расходиться.

/ УНИАН

Протесты у Офиса президента:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко: