У Зеленського зробили заяву за підсумками візиту Блінкена до Києва

У Києві почули важливі речі і переконалися в підтримці Вашингтона, сказав Михайло Подоляк.
США підтримують зміни в Україні, які спрямовані на інтеграцію української держави до Євросоюзу і НАТО. Візит глави Держдепу Ентоні Блінкена показав, що Штати системно підтримують Київ. Можуть існувати деякі розбіжності, однак Україна отримала певні гарантії у сфері державної безпеки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
У інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що візит Блінкена до Києва був досить змістовним. Американський високопосадовець провів перемовини з українськими представниками на всіх рівнях.
"Це свідчить про те, що наше суспільство в цілому має і матиме щиру і системну підтримку з боку Сполучених Штатів", - вважає Подоляк.
За його словами, Україна отримала важливий сигнал від США в питаннях безпеки. Обидві держави дотримуються однакової точки зору з питань ризиків і працюють над тим, щоб їх усунути. Штати підтримують зміни в Україні, спрямовані на отримання можливості приєднання до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.читайте такожБлінкен відповів на питання про нову зброю для України і попередив РФ
"Президент Володимир Зеленський і держсекретар США однаково бачать ризики, які існують сьогодні. Спільно ж визначаємо і шляхи для усунення цих ризиків. Америка дуже активно підтримує і нашу державну і, ширше, суспільну трансформацію, яка забезпечить повноцінне приєднання України до Євросоюзу і НАТО", - додав радник глави ОП.
Також Подоляк підкреслив, що деякі питання вимагають додаткових прояснень і погоджень, проте в цілому США підтримують стратегічний курс української держави. Сторони погоджують кроки, а Україна отримує активну допомогу.
Візит Ентоні Блінкена в Україну
- Державний секретар США Ентоні Блінкен приїжджав в Україну з візитом 6 травня. Глава Держдепу провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським, а також з українськими політиками, чиновниками та громадськими діячами.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час перемовин з Блінкеном президент Зеленський передав американській стороні новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Крім того, за словами Кулеби, США візитом Блінкена підтвердили, що у Вашингтоні повністю підтримують Кримську платформу і закликають інші держави взяти участь у перемовинах щодо деокупації півострова.