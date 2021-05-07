У Зеленського зробили заяву за підсумками візиту Блінкена до Києва

Україна отримала від США важливий сигнал у питаннях безпеки - Подоляк / УНІАН

США підтримують зміни в Україні, які спрямовані на інтеграцію української держави до Євросоюзу і НАТО. Візит глави Держдепу Ентоні Блінкена показав, що Штати системно підтримують Київ. Можуть існувати деякі розбіжності, однак Україна отримала певні гарантії у сфері державної безпеки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що візит Блінкена до Києва був досить змістовним. Американський високопосадовець провів перемовини з українськими представниками на всіх рівнях.

"Це свідчить про те, що наше суспільство в цілому має і матиме щиру і системну підтримку з боку Сполучених Штатів", - вважає Подоляк.

За його словами, Україна отримала важливий сигнал від США в питаннях безпеки. Обидві держави дотримуються однакової точки зору з питань ризиків і працюють над тим, щоб їх усунути. Штати підтримують зміни в Україні, спрямовані на отримання можливості приєднання до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.читайте такожБлінкен відповів на питання про нову зброю для України і попередив РФ

"Президент Володимир Зеленський і держсекретар США однаково бачать ризики, які існують сьогодні. Спільно ж визначаємо і шляхи для усунення цих ризиків. Америка дуже активно підтримує і нашу державну і, ширше, суспільну трансформацію, яка забезпечить повноцінне приєднання України до Євросоюзу і НАТО", - додав радник глави ОП.

Також Подоляк підкреслив, що деякі питання вимагають додаткових прояснень і погоджень, проте в цілому США підтримують стратегічний курс української держави. Сторони погоджують кроки, а Україна отримує активну допомогу.

Візит Ентоні Блінкена в Україну