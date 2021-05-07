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У Зеленского сделали заявление по итогам визита Блинкена в Киев

7 мая 2021, 10:02
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В Киеве услышали важные вещи и убедились в поддержке Вашингтона, сказал Михаил Подоляк.

Офис президента
Украина получила от США важный сигнал в вопросах безопасности - Подоляк / УНИАН

США поддерживают изменения в Украине, которые направлены на интеграцию украинского государства в Евросоюз и НАТО. Визит главы Госдепа Энтони Блинкена показал, что Штаты системно поддерживают Киев. Могут существовать некоторые разногласия, однако Украина получила определенные гарантии в сфере государственной безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что визит Блинкена в Киев был достаточно содержательным. Высокопоставленный американский чиновник провел переговоры с украинскими представителями на всех уровнях.

"Это свидетельствует о том, что наше общество в целом имеет и будет иметь искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов", - полагает Подоляк.

По его словам, Украина получила важный сигнал от США в вопросах безопасности. Оба государства придерживаются одинаковой точки зрения по вопросам рисков и работают над тем, чтобы их устранить. Штаты поддерживают преобразования в Украине, направленные на получение возможности присоединения к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.Читайте такжеБлинкен ответил на вопрос о новом оружии для Украины и предупредил РФ

"Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США одинаково видят риски, которые существуют сегодня. Совместно же определяем и пути для устранения этих рисков. Америка очень активно поддерживает и нашу государственную и, шире, общественную трансформацию, которая обеспечит полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО", - добавил советник главы ОП.

Также Подоляк подчеркнул, что некоторые вопросы требуют дополнительных прояснений и согласований, однако в целом США поддерживают стратегический курс украинского государства. Стороны согласовывают шаги, а Украина получает активную помощь.

Визит Энтони Блинкена в Украину

Энтони Блинкен Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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