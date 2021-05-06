Зеленский озвучил итоги переговоров с Блинкеном

Зеленский озвучил итоги переговоров с госсекретарем США / Сайт президента Украины

Стали известны итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые прошли в Киеве 6 мая.

По итогам переговоров оба чиновника дали пресс-конференцию.

Блинкен передал Зеленскому теплый привет от американского президента Джо Байдена. А сам Зеленский озвучил главные мессенджи, которые прозвучали во время встречи:

США отлично осведомлены о ситуации в Украине;

Штаты поддерживают Украину в вопросах территориальной целостности и деоккупации захваченных территорий;

У Украины и США общая позиция в вопросе строительства Северного потока 2;

Нынешний год должен стать фундаментальным годом в отношениях Украины и США.

В заключение Зеленский пригласил президента США и его вице-президента участвовать в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.

Ранее стало известно, что Блинкен пообещал Зеленскому на встрече. Главный дипломат Штатов озвучил несколько обещаний Киеву.

Визит Блинкена в Украину