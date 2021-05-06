Зеленский озвучил итоги переговоров с Блинкеном

Зеленский пригласил президента США и его вице-президента участвовать в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.
Стали известны итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые прошли в Киеве 6 мая.
По итогам переговоров оба чиновника дали пресс-конференцию.
Блинкен передал Зеленскому теплый привет от американского президента Джо Байдена. А сам Зеленский озвучил главные мессенджи, которые прозвучали во время встречи:
- США отлично осведомлены о ситуации в Украине;
- Штаты поддерживают Украину в вопросах территориальной целостности и деоккупации захваченных территорий;
- У Украины и США общая позиция в вопросе строительства Северного потока 2;
- Нынешний год должен стать фундаментальным годом в отношениях Украины и США.
В заключение Зеленский пригласил президента США и его вице-президента участвовать в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.
Ранее стало известно, что Блинкен пообещал Зеленскому на встрече. Главный дипломат Штатов озвучил несколько обещаний Киеву.
Визит Блинкена в Украину
- Как сообщалось, что Энтони Блинкен с 4 по 6 мая находится в европейском турне: он посетил столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев. Блинкен в качестве госсекретаря США еще не был в нашей стране.
- В Госдепартаменте США сообщили, что Блинкен прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий РФ.
- Ранее госсекретарь США сделал первые заявления. Энтони Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Джо Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.
Автор: Диана Беловодская