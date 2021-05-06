Прибытие Блинкена в Украину: первые фото в гостях и заснятый кортеж

Энтони Блинкен прилетел в аэропорт Борисполь / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину в ночь на четверг, 6 мая. Агентство Reuters показало первые фото, на которых гость запечатлен во время выхода из самолета в аэропорту Борисполь (находится под Киевом). В Сети также появилось видео кортежа, который сопровождал автомобиль с чиновником после прилета.

После прибытия главный американский дипломат в Twitter назвал цель визита в нашу страну.

Блинкен сообщил, что посетил украинское государство, поскольку Вашингтон стремится укрепить партнерство с Киевом.

"Прибыль в Киев, поскольку мы стремимся укрепить партнерство Украины и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ", – отметил госсекретарь.

Как Энтони Блинкен выходил из самолета в аэропорту Борисполь

Энтони Блинкен в аэропорту Борисполь / Reuters

Госсекретарь выехал из аэропорта в одном из авто, которое сопровождал кортеж, сообщает Telegram-канал Страна. По его данным, кортеж Блинкена состоял из десятков машин.

Какой кортеж сопровождал авто Энтони Блинкена в Украине – опубликовано видео

Ранее Энтони Блинкен в качестве госсекретаря Штатов не был в Украине.

СМИ писали, что во время визита в Украину чиновник встретится с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Справка. Энтони Блинкен занял должность госсекретаря США в конце января 2021 года, после того, как демократ Джозеф Байден официально стал 46-м американским президентом.