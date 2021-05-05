Визит госсекретаря США в Украину: СМИ узнали время прибытия и первой встречи

Блинкен прибудет в нашу страну сегодня поздно вечером, выяснили журналисты.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Украину в среду, 5 мая, после 23:00. Официальные мероприятия с его участием запланированы на четверг, 6 число.
Первая встреча с участием Блинкена запланирована на 9:30 утра, говорится в программе визита, которая оказалась в распоряжении zn.ua.
По сведениям издания, в первую очередь, главный американский дипломат встретится со своим украинским коллегой – главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Программа визита Блинкена в Украине – какие мероприятия запланированы:
- 10:30 – встреча госсекретаря с премьер-министром Денисом Шмыгалем;
- 11:30 – Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским;
- 12:40 – пресс-конференция Зеленского и Блинкена;
- 14:15 – главный американский дипломат примет участие в круглом столе с представителями гражданского общества Украины, который пройдет онлайн;
- 15:15 – Блинкен проведет встречу с сотрудниками посольства США в Украине;
- 15:50 – госсекретарь даст интервью журналистам и отправится в аэропорт.
Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен с 4 по 6 мая отправится в европейское турне – посетит столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев.
Во время рабочих поездок Блинкена будет сопровождать его заместитель по политическим вопросам – Виктория Нуланд.
Напомним, госсекретаря США в Украине пригласил Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Блинкен и Кулеба обсудят развитие стратегического партнерства Киева и Вашингтона и углубление взаимодействия в сфере безопасности.