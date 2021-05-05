Визит госсекретаря США в Украину: СМИ узнали время прибытия и первой встречи

Энтони Блинкен проведет первую встречу в рамках визита в Украину 6 мая в 9:30, узнали журналисты / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Украину в среду, 5 мая, после 23:00. Официальные мероприятия с его участием запланированы на четверг, 6 число.

Первая встреча с участием Блинкена запланирована на 9:30 утра, говорится в программе визита, которая оказалась в распоряжении zn.ua.

По сведениям издания, в первую очередь, главный американский дипломат встретится со своим украинским коллегой – главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Программа визита Блинкена в Украине – какие мероприятия запланированы:

10:30 – встреча госсекретаря с премьер-министром Денисом Шмыгалем;

11:30 – Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским;

12:40 – пресс-конференция Зеленского и Блинкена;

14:15 – главный американский дипломат примет участие в круглом столе с представителями гражданского общества Украины, который пройдет онлайн;

15:15 – Блинкен проведет встречу с сотрудниками посольства США в Украине;

15:50 – госсекретарь даст интервью журналистам и отправится в аэропорт.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен с 4 по 6 мая отправится в европейское турне – посетит столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев.

Во время рабочих поездок Блинкена будет сопровождать его заместитель по политическим вопросам – Виктория Нуланд.

Напомним, госсекретаря США в Украине пригласил Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Блинкен и Кулеба обсудят развитие стратегического партнерства Киева и Вашингтона и углубление взаимодействия в сфере безопасности.