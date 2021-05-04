Вместе с Блинкеном в Киев приедет Нуланд / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021", - сообщает Госдепартамент США.

Отмечается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на этой неделе. Его визит в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

О своем грядущем визите в Киев политик сообщил в интервью в программе 60 минут на CBS News. Блинкен отметил, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем ста тысяч военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.

Он также отметил, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.

Визит Блинкена в Украину:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.

Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.

Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Виктория Нуланд – о чем важно знать: