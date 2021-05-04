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Вместе с Блинкеном в Киев приедет Нуланд

4 мая 2021, 09:41
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на этой неделе. Его визит в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

Нуланд
Вместе с Блинкеном в Киев приедет Нуланд / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021", - сообщает Госдепартамент США.

Отмечается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на этой неделе. Его визит в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

О своем грядущем визите в Киев политик сообщил в интервью в программе 60 минут на CBS News. Блинкен отметил, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем ста тысяч военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.

Он также отметил, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.

Визит Блинкена в Украину:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
  • Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
  • Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
  • В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Виктория Нуланд – о чем важно знать:

  • Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк объяснил, как это назначение отразится на переговорном процессе по Донбассу.
  • По его словам, назначение Нуланд – это подтверждение того, что для администрации президента США Джо Байдена российское направление будет одним из ключевых.
  • "И в этом случае Нуланд – это плохой знак для русских. По большому счету, Нуланд придерживается той же позиции, что и Украина – сначала безопасность и контроль границы на Донбассе, а уже потом политическое урегулирование (...) И теперь, смотря на ее новую должность, вовлеченность в процессы будет значительно глубже", - сказал эксперт в комментарии Главреду.
новости США Виктория Нуланд Энтони Блинкен
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