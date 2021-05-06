Визит Блинкена в Украину: госсекретарь США сделал первые заявления

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба провели встречу в Киеве / Фото twitter.com/DmytroKuleba/status

В четверг, 6 мая, в Киеве состоялась встреча главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который минувшей ночью прибыл в Украину.

Глава украинского МИД прокомментировал встречу с Блинкеном, отметив, что "укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства". Об этом Кулеба написал в Twitter.

В свою очередь, Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.

"Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. И хотим засвидетельствовать нашу приверженность работе с вами, пока вы укрепляете вашу собственную демократию, развиваете институты и боретесь с коррупцией", - заявил Блинкен.

Отметим, госсекретарь США перед встречей с главой МИД провел краткую встречу с депутатами Верховной Рады. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал телеграм-каналу PavlovskyNews, что Блинкен заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.

Кроме того, Блинкен рассказал, что на недавнем саммите G7 и на встрече стран НАТО вопрос поддержки Украины был основным.

"На встрече все фракции выражали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе", - рассказал Арахамия.

В целом, по его словам, встреча прошла успешно.

Справка.Энтони Блинкен занял должность госсекретаря США в конце января 2021 года, после того, как демократ Джозеф Байден официально стал 46-м американским президентом.