Стало известно, что Блинкен пообещал Зеленскому

Энтони Блинкен после встречи с Владимиром Зеленским озвучил несколько обещаний / president.gov.ua

В Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещал украинской стороне дальнейшую поддержку Вашингтона в борьбе с агрессией Российской Федерации.

Главный американский дипломат на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал Настоящее Время, также пообещала, что Вашингтон поддержит Киев на пути осуществления реформ.

По его словам, американские власти хотят много чего сделать совместно с Киевом.

"Мы поддерживаем вас против агрессии, мы также поддерживаем вас в ваше работе по улучшению демократии, развитию институций и борьбе с коррупцией, а также продвижению реформ. Мы лично еще раз хотим подтвердить, что мы и в дальнейшем хотим продолжать тесное сотрудничество…", – заявил гость.

Блинкен также передал Зеленскому теплое приветствие от президента США Джо Байдена. Госсекретарь добавил, что это американский лидер попросил его посетить Украину, чтобы выразить поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, Владимир Зеленский впервые поговорил с Джо Байденом 2 апреля. Западные СМИ писали, что глава Штатов подтвердил свою приверженность Киеву.

Энтони Блинкен впервые на посту госсекретаря США прибыл в Украину в ночь на 6 мая. Утром 7 числа чиновник провел встречу с нардепами и поговорил с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Справка. Энтони Блинкен стал госсекретаря Штатов в конце января 2021 года, после того, как демократ Джозеф Байден официально стал 46-м президентом государства. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.