Зеленский передал Блинкену новый элемент стратегии по войне на Донбассе: Кулеба раскрыл детали

Зеленский и Блинкен провели встречу в Киеве 6 мая / Фото Reuters

В четверг, 6 мая, состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время встречи глава государства передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть, рассматривается возможность совместной разработки с партнерами из США и Большой семерки (G7) новой стратегии, учитывая российскую паспортизацию оккупированных территорий.

"Стратегия нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент и передал его на рассмотрение американской стороны — что можно сделать с Донбассом", - сказал Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что во время визита Блинкена очень предметно и конкретно обсуждалось, как США могут помочь заставить Россию выполнить Минские договоренности и конструктивно вести себя в нормандском формате.

"Состав нормандского формата — это другая история. Даже не входя формально в формат, у США достаточно возможностей помочь с этим процессом, и последние недели это продемонстрировали", — отметил Кулеба.

По его словам, во время встреч с Блинкеном также речь шла о назначении спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

"Мы озвучили свое видение этого вопроса, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом", - сказал министр.

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