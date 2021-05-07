В МИД раскрыли планы США на переговоры по возвращению Крыма в Украину

США призывают третьи страны принять участие в Крымской платформе - Кулеба / УНИАН

Соединенные Штаты Америки поддерживают создание Украиной переговорной площадки Крымская платформа. Планируется, что американское государство будет представлено на саммите по Крыму на высоком уровне. Вашингтон не только поддерживает планы Киева по возвращению оккупированного полуострова, но и призывает другие государства к участию в проекте. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире программы Право на владу он рассказал о том, что США подтвердили абсолютную поддержку курса Киева по возвращению Крыма в состав Украины.

"США во время этого визита, во-первых, подтвердили, что полностью поддерживают инициативу Крымской платформы, второе – они будут представлены на высоком уровне на саммите платформы, третье – они поощряют и призывают третьи страны точно так же поддерживать идею Крымской платформы", - сказал Кулеба.Читайте такжеУ Байдена предупредили РФ об ударе в случае нового вторжения в Украину

Также он подчеркнул, что в Верховной Раде уже создана группа поддержки Крымской платформы, которая работает над тем, чтобы украинскому государству удалось провести саммит на максимально эффективном уровне.

Возвращение Крыма в состав Украины