У Зеленського оголосили Росії, Франції та Німеччини про ініціативу щодо Донбасу

Росія повинна розблокувати виконання рішень саміту у Парижі 2019 року - Єрмак / УНІАН

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів нормандського формату провести термінове засідання щодо Донбасу. Для того, щоб перемовини проходили більш продуктивно, потрібно підключити до процесу міністрів закордонних справ чотирьох країн, а також експертів з військових, політичних і юридичних питань. Київ наполягатиме, щоб Москва розблокувала виконання рішень Паризького саміту 2019 року.

"Вчора я направив листа до всіх своїх колег щодо Нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", - сказав керівник Офісу глави держави на зустрічі з послами країн Великої сімки, повідомляє пресслужба ОП.

Також він додав, що в перемовинах повинні взяти участь експерти з політичних, військових і юридичних питань. Така ініціатива може посприяти прогресу в дискусії.

При цьому, як стверджує Єрмак, офіційний Київ наполягає на тому, що Росія повинна розблокувати виконання рішень Паризького саміту 2019 року. Крім того, Україна закликає G7 до спільного звернення до Росії з метою проведення саміту в рамках нормандського формату. Перемовини в рамках нового саміту можуть посприяти значному поліпшенню ситуації.читайте такожУкраїна може вирішити конфлікт на Донбасі, але за однієї умови - Гармаш

"Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", - підкреслив Андрій Єрмак.

Перемовини щодо Донбасу