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У Зеленского объявили России, Франции и Германии об инициативе по Донбассу

13 мая 2021, 20:34
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Проведение саммита нормандского формата может серьезно повлиять на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, утверждает Андрей Ермак.

Ермак
Россия должна разблокировать выполнение решений саммита в Париже 2019 года - Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров нормандского формата провести срочное заседание по Донбассу. Для того, чтобы переговоры проходили более продуктивно, нужно подключить к процессу министров иностранных дел четырех стран, а также экспертов по военным, политическим и юридическим вопросам. Киев будет настаивать, чтобы Москва разблокировала выполнение решений парижского саммита 2019 года.

"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал руководитель Офиса главы государства на встрече с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ОП.

Также он добавил, что в переговорах должны принять участие эксперты по политическим, военным и юридическим вопросам. Такая инициатива может поспособствовать прогрессу в дискуссии.

При этом, как утверждает Ермак, официальный Киев настаивает на том, что Россия должна разблокировать выполнение решений парижского саммита 2019 года. Кроме того, Украина призывает G7 к совместному обращению к России с целью проведения саммита в рамках нормандского формата. Переговоры в рамках нового саммита могут поспособствовать значительному улучшению ситуации.Читайте такжеУкраина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш

"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - подчеркнул Андрей Ермак.

Переговоры по Донбассу

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