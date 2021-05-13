У Зеленского объявили России, Франции и Германии об инициативе по Донбассу

Проведение саммита нормандского формата может серьезно повлиять на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, утверждает Андрей Ермак.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров нормандского формата провести срочное заседание по Донбассу. Для того, чтобы переговоры проходили более продуктивно, нужно подключить к процессу министров иностранных дел четырех стран, а также экспертов по военным, политическим и юридическим вопросам. Киев будет настаивать, чтобы Москва разблокировала выполнение решений парижского саммита 2019 года.
"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал руководитель Офиса главы государства на встрече с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ОП.
Также он добавил, что в переговорах должны принять участие эксперты по политическим, военным и юридическим вопросам. Такая инициатива может поспособствовать прогрессу в дискуссии.
При этом, как утверждает Ермак, официальный Киев настаивает на том, что Россия должна разблокировать выполнение решений парижского саммита 2019 года. Кроме того, Украина призывает G7 к совместному обращению к России с целью проведения саммита в рамках нормандского формата. Переговоры в рамках нового саммита могут поспособствовать значительному улучшению ситуации.Читайте такжеУкраина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш
"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - подчеркнул Андрей Ермак.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля предложил главе РФ Владимиру Путину провести встречу на Донбассе с целью урегулирования российско-украинского конфликта.
- Владимир Путин заявил, что он готов к переговорам с Зеленским. Он предложил провести дискуссию в Москве по вопросам российско-украинских отношений. Однако Путин отказался говорить с Зеленским о Донбассе и предложил ему обсудить эту ситуацию с боевиками "ЛДНР".
- Замглавы АП РФ Дмитрий Козак выступил с инициативой проведения встречи на Донбассе при участии стран нормандского формата, а также боевиков "ДНР" и "ЛНР".
- Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович подчеркнул, что Украина не будет вести переговоров с боевиками "ЛДНР". По его словам, в Минских соглашениях нет таких аббревиатур, а заявление Путина о "республиках" – это прямое нарушение договоренностей.