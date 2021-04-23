Арестович назвал условие Киева по встрече с РФ, Францией и ФРГ на Донбассе

Украина не намерена вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" - Арестович / УНИАН

Украина готова к участию в дискуссии с Францией, Германией и Россией на оккупированных и подконтрольных Киеву районах Донбасса. Однако Киев не намерен проводить переговоров в формате, который предусматривает участие боевиков "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В комментарии изданию Страна.UA он рассказал о том, что участниками нормандского формата являются Украина, Франция, Германия и Россия. Так называемых "республик" в минском процессе и нормандском формате не существует. По его словам, РФ пытается наделить их полномочиями субъектов переговорного процесса – это прямое нарушение Минских договоренностей. Украина готова вести переговоры с Москвой, Парижем и Берлином на Донбассе. Однако в дискуссии с "ДНР" и "ЛНР" Киев принимать участия не намерен.Читайте такжеВолкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу

"Украина, Россия, Франция и Германия - вот представители Нормандского формата. Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате. А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про "республики ДНР и ЛНР", чем фактически вышел из Минских соглашений. Словесно это сильный удар по Минским соглашениям. Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за "ЛДНР" в Нормандском формате? Украинская сторона не согласна на такие условия. Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с "ЛДНР", - подчеркнул Алексей Арестович.

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