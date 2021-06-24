Удар по Фірташу і Фуксу: Зеленський запустив рішення РНБО щодо санкцій

Указом Зеленського активи Фірташа і Фукса блокуються на території України / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом запустив рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня 2021 року, згідно з яким держава впроваджує санкції проти низки фізичних і юридичних осіб. Серед них – українські бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс. Санкції діятимуть протягом 3 років.

Указ глави держави № 266/2021, опублікований на сайті президента, свідчить, що гарант впровадив рішення РНБО про введення економічних та інших обмежень щодо низки фізичних і юридичних осіб на підставі клопотання СБУ.

Список фізичних осіб складається з 538 прізвищ. В кінці списку позначені ініціали Фукса і Фірташа.

Що передбачають санкції

Блокування активів

Обмеження проведення торгівельних операцій

Припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень

Заборона на виведення капіталів за межі України

Анулювання ліцензій на користування надрами

Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна

В указі президента підкреслюється, що контролювати дотримання санкційного режиму щодо вищевказаних осіб повинні Кабмін, СБУ і Нацбанк. Про вжиті щодо цих громадян заходи слід проінформувати США і Євросоюз.

Рішення РНБО 18 червня

Рада національної безпеки і оборони України 18 червня ухвалила рішення про впровадження санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. Серед них опинилися бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс.

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Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що санкції проти Фірташа впроваджені через його участь в титановому бізнесі і постачанні сировини, яка йде на потреби російських військових підприємств. За його словами, обмеження щодо Фукса впроваджені через діяльність афілійованої з бізнесменом компанії Голден Деррік.

Адвокат Фірташа Ленні Девіс заявив, що Фірташ не згоден зі звинуваченнями на свою адресу. Йому не повідомляли про рішення РНБО.

Павло Фукс заперечує свою причетність до компанії Голден Деррік і має намір судитися з секретарем РНБО Даніловим.