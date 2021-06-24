Удар по Фирташу и Фуксу: Зеленский запустил решение СНБО о санкциях

Указом Зеленского активы Фирташа и Фукса блокируются на территории Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом запустил решение Совета национальное безопасности и обороны от 18 июня 2021 года, согласно которому государство вводит санкции против ряда физических и юридических лиц. Среди них – украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Санкции будут действовать на протяжении 3 лет.

Указ главы государства № 266/2021, опубликованный на сайте президента, гласит, что гарант ввел в действие решении СНБО о введении экономических и других ограничений в отношении ряда физических и юридических лиц на основании ходатайства СБУ.

Список физических лиц состоит из 538 фамилий. В конце списка обозначены инициалы Фукса и Фирташа.

Что предусматривают санкции

Блокировка активов

Ограничение проведения торговых операций

Прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины

Аннулирование лицензий на пользование недрами

Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества

В указе президента подчеркивается, что контролировать соблюдение санкционного режима в отношении вышеуказанных лиц должны Кабмин, СБУ и Нацбанк. О принятых против данных гражданах мерах следует проинформировать США и Евросоюз.

Решения СНБО 18 июня

Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 июня принял решение о введении санкции протия ряда физических и юридических лиц. Среди них оказались бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что санкции против Фирташа введены из-за его участия в титановом бизнесе и поставках сырья, которое идет на нужды российских военных предприятий. По его словам, ограничения в отношении Фукса введены из-за деятельности аффилированной с бизнесменом компании Голден деррик.

Адвокат Фирташа Лэнни Дэвис заявил, что Фирташ не согласен с обвинениями в свой адрес и не был уведомлен о решении СНБО.

Павел Фукс отрицает свою причастность к компании Голден деррик и намерен судиться с секретарем СНБО Даниловым.