Олигарх Фирташ отреагировал на жесткие санкции СНБО

Фирташ отреагировал на санкции / Reuters

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отрицает обвинения в свой адрес, выдвинутые Советом национальной безопасности и обороны, на основании которых на него были наложены санкции, говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина.

"Поскольку он (Фирташ, - ред.) не был уведомлен о решении Совбеза, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

Также адвокат отметил, что Фирташ не получил предварительного уведомления о принятии мер против него и не имел возможности их оспорить.

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.