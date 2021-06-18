СНБО ввел полный пакет санкций против известных бизнесменов Фирташа и Фукса

Заседание СНБО / СНБО

В пятницу, 18 июня, члены Совета по Национальной безопасности и обороне (СНБО) приняли решение о введении полного фула санкций против известных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Как сообщил глава СНБО Алексей Данилов в ходе пресс-конференции после заседания, Фирташ подлежит наложению санкций за участие в титановом бизнесе и сырье идет в РФ для военных.

Фукс же фигурирует в этом списке за аналогичную ситуацию в его компании, которая носила название Голден Деррик.

Также СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку (на предмет корректности введения санкций против указанных лиц – прим. ред.) с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", — заявил Данилов.

Кроме указанных санкций участники встречи рассмотрели еще четыре вопроса, один из которых назван секретным.

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Так, на заседании рассматривалась стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заслушивался доклад главы Государственной службы геологии и недр о состоянии выполнения решения СНБО от 19 марта.

Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.