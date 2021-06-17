СНБО соберется на срочное заседание

СНБО собирается на срочное заседание / president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу. Как сообшают в СНБО, заседание пройдет на Банковой 18 июня.

"18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул. Банковая, 11)", - сообщили в СНБО.

Также пресс-центр СНБО приводит и предварительную повестку дня предстоящего заседания:

О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.(ТАЙНО).

О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021 года № 122.Разное.

По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18.00).

Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.