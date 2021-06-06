Удар по олігархах: у Слузі народу оголосили про нові заходи проти великого бізнесу

В Україні готуються нові антиолігархічні ініціативи - Кравчук / УНІАН

Крім законопроекту авторства Володимира Зеленського "про статус олігарха", українському парламенту запропонують розглянути ще мінімум 7 ініціатив, спрямованих на регулювання діяльності олігархів в Україні. Мова також йде про внесення змін до антимонопольного законодавства і законів про політичні партії. Про це заявила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Як повідомляє пресслужба пропрезидентської партії, парламентарка розповіла про те, що на Верховну Раду, крім президентського законопроекту "про олігархів", очікує розгляд додаткових законодавчих ініціатив.

На думку політикині, законодавча база в Україні наразі не сприяє ефективному регулюванню діяльності олігархічних груп. Тому треба прийняти законопроект про деолігархізацію і ще низку законів, спрямованих на вирішення цього питання.читайте такожЗеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі

"Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, пакет законів буде великим. Є рішення, які готуються в процесі", - підкреслила Євгенія Кравчук

Довідка

Хто виявиться олігархом в Україні

Якщо Верховна Рада все ж таки ухвалить законопроект №5599 авторства президента Володимира Зеленського, держава вважатиме олігархами осіб, діяльність яких відповідає наступним критеріям:

Серйозний вплив на засоби масової інформації;

Участь у політичному житті країни;

Отримання прибутку від монополій;

Володіння активами, вартість яких більше 1 млн прожиткових мінімумів;

Олігархами вважатимуться ті особи, діяльність яких відповідає трьом з чотирьох критеріїв.

Законопроект Зеленського про "статус олігарха" в Україні

Секретар РНБО Олексій Данилов 11 травня заявляв, що президент Зеленський доручив Радбезу, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави розробити проект закону про статус олігархів в Україні.

За словами чиновника, діяльність 13 українців, які впливають на політику в країні, може потрапити під дію нового закону.

2 червня законопроект Володимира Зеленського "про олігархів" з'явився у Раді. Ініціатива передбачає створення "реєстру олігархів". Контролюватиме базу даних РНБО.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк казав, що якщо бізнес-групи вирішать протистояти ініціативам влади, держава вживатиме відповідних заходів.