УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Удар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні

15 вересня 2021, 07:28

Північний потік-2 не вдасться ввести до експлуатації без сертифікації компанії-оператора труби, сказала Лана Зеркаль.

Північний потік-2
Процес сертифікації СП-2 може затягнутися, тому газопровід навряд чи запрацює з 1 жовтня – Зеркаль / Reuters

Заяви Газпрому про запуск Північного потоку-2 у жовтні і початку повноцінної роботи трубопроводу з грудня навряд чи відповідають реальному стану речей. Процес сертифікації є досить складним і тривалим, тому газопровід запрацює нескоро. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що заяви з Росії щодо запуску СП-2 вже незабаром є поспішними. Введення до експлуатації трубопроводу безпосередньо залежить від сертифікації компанії-оператора магістралі.

"Ця версія, яка дуже подобається російській владі і розкручується в ЗМІ, далека від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує робити вигляд, що європейські правила щодо нього не застосовуються, незважаючи на рішення німецького регулятора і суду. При цьому запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG в якості незалежного оператора газотранспортної системи. І всі спекуляції в дусі "запустимо вже" не мають жодного сенсу", - зазначила Зеркаль.читайте такожШантаж Газпрому через СП-2 обрушив газовий ринок Європи: Шмигаль попередив про ціну на газ в Україні

Чиновниця розповіла про те, що компанія Nord Stream 2 AG ще 11 червня на запит німецького регулятора подала пакет документів з метою сертифікації компанії як незалежного оператора на попередній основі. Однак тільки 13 вересня у Німеччині зробили заяву, згідно з якою заявка розглянута, а всі документи отримані.

За її словами, відтепер у німецького регулятора (BNetzA) є 4 місяці для того, щоб була розглянута заявка з подальшою підготовкою звіту. Наступний крок - передача звіту Єврокомісії, у якої буде 2+2 місяці для винесення остаточного вердикту. Допоки не буде завершено весь процес, газопровід не запрацює.

Реклама

"Починаючи з 8 вересня, у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту (до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою директивою про газ. У Європейської комісії є два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи "Північного потоку-2" без дозволів призведе до застосування санкцій щодо нього", - зазначила Зеркаль.

Радниця нагадала, що крім цього СП-2 ймовірно пройде перевірку на попередній запуск. Цей етап може зайняти близько 3 місяців. Також газопровід повинен сертифікувати незалежний міжнародний регулятор. Цей процес й зовсім займає від 1 місяця до року. Тому заяви про початок роботи Північного потоку-2 з 1 жовтня перебільшені.читайте такожПодача газу без дозволу призведе до удару по СП-2: Німеччина поставила умову проекту Газпрому

"Правда, є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу трубою ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме "Північний потік-2" і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу - від одного місяця до одного року. Як не крути кубик, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені", - підкреслила Лана Зеркаль.

Північний потік-2

Глава правління корпорації Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, зробив заяву про те, що трубопровід Північний потік-2 вже добудовано. За його словами, роботи завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляли, що перші постачання трубою СП-2 можуть розпочатися вже з 1 жовтня. За два місяці сосійська магістраль може запрацювати на повну потужність.

У МЗС Росії висловили надію, що газопровід Північний потік-2 запрацює якомога швидше, проте у Москві визнали залежність запуску трубопроводу від рішення Німеччини.

Радниця глави Міненерго Лана Зеркаль казала, що Росія спробує запустити СП-2 ще до того, як завершиться процедура сертифікації газопроводу. Ситуація залишається складною на тлі газового шантажу Європи з боку Газпрому.

viber
Газпром Міненерго Північний потік-2 Олена Зеркаль новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Удар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклонЗливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклон "До останнього вірив у диво": раптово померла учасниця шоу Майстер Шеф"До останнього вірив у диво": раптово померла учасниця шоу Майстер Шеф Удар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтніУдар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні Любовний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: відносини з колишнім, плітки або сцени ревнощівЛюбовний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: відносини з колишнім, плітки або сцени ревнощів Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку: чужа таємниця, осуд або зміни у відносинахГороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку: чужа таємниця, осуд або зміни у відносинах

Останні новини

17:38

Прикмети на 17 вересня: що не можна робити і як уберегти себе від біди

17:33

З немовлям на руках: Катя Осадча поділилася рідкісним фото

17:23

Дефіцит заліза: ознака, яка "ховається" на язиці Відео

17:14

Можна захворіти в будь-якому віці: в МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку Відео

17:11

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

Реклама
17:02

Головне - вакцинація: у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, після 20 вересня Відео

16:59

"Запам'ятаю на все життя": Мішель Андраде зі свинями відпочила на Карибському морі

16:49

Була абсолютно здоровою: з'ясувалися деталі трагічної смерті школярки в Полтаві

16:31

Даша Астаф'єва блиснула шикарними грудьми у відвертому вбранні

16:26

У КМДА розповіли, чи запровадять у Києві жорсткий карантин Відео

16:23

Саша Пустовіт після одкровень вирушила в Буковель: милі фото з сином

16:00

Гороскоп на 17 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку: великі зміни або несподіваний подарунок Відео

15:54

"Це не військові дії": Потап розповів, як Каменських ставиться до його колишньої дружини Відео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для захисту доріг "Великого будівництва" - експерт

15:47

На кону - життя дитини: Комаровський попередив батьків про смертельну дитячу розвагу

15:44

"Громадянство країни-агресора": українців з паспортами РФ мають намір обмежити у виборчих правах

15:44

Українці стикаються з ризиками через роботу за кордоном - експерти

15:32

"Такого кошмару не можу згадати": у Бердянську почалася навала величезних комарів Відео

15:32

Відключення від SWIFT і крах СП-2: у Європарламенті закликали ЄС завдати рішучого удару по Росії

15:25

Йом-Кіпур 2021: традиції свята, заборони дня, привітання

Реклама
15:20

Жорсткі правки до антитютюнового законопроекту №4358 шкодять малому бізнесу - експерт

15:02

Україну накриють потужні зливи: коли і де чекати удару негоди Відео

14:53

Аваков здивував дивним селфі-відео з квіточками Відео

14:43

Пожежник у Польщі побив дітей з України: у одного з хлопчиків зламаний ніс

14:41

Аномальні зміни клімату є лише початком майбутнього найгіршого: генсек ООН Відео

14:27

До чого сниться павук: тлумачення відомих сонників

14:17

У Вінниці вчительку підозрюють у розбещенні малолітнього школяра

14:08

Махінації з довідками та щепленнями: в Україні посилять покарання за підробку COVID-сертифікатів

13:43

Зеленський скликає термінове засідання РНБО: готують запровадження нових санкцій Відео

13:27

Синоптик розповів, коли в Україні потеплішає і настане справжнє бабине літо Відео

13:23

Захист доріг "Великого будівництва": з 1 жовтня штрафи за перевантажені фури будуть автоматичними

13:16

Історичні рекорди змінилися падінням: у Європі різко впала ціна на газ

13:11

10-річна школярка померла в Полтаві: стало погано на уроці фізкультури

12:59

Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць, які не визнавали війну з Росією Відео

12:55

Найсмачніший гарбузовий крем-суп від Ольги Сумської: простий рецепт Відео

12:27

Прикидався копом і використовував фото сина: в Одесі спіймали педофіла-рецидивіста

12:27

Алла Мазур показала рідкісне фото з мамою в день свого народження

12:21

Важкі наркотики та російські командири: затриманий бойовик розповів про "службу" в ДНР Відео

12:19

"Спаси і збережи": у ліфті київської багатоповерхівки замість встановлення зв'язку повісили ікони

12:18

"Росія у Криму і на Донбасі - окупант": Кулеба розкритикував "виборчі каруселі" у ОРДЛО

Реклама
12:00

Насувається найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоудар Відео

11:50

П'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаря Відео

11:44

Другому сезону серіалу "Секс, Інста і ЗНО" бути: в 1+1 оголосили про страт робіт

11:36

Стало відомо про стан постраждалих після вибуху в Карпатах: одній з жінок рятують руку Відео

11:20

У Запоріжжі площу Маяковського просять перейменувати на честь відомого порноактора

11:16

ООН бойкотувала Кримську платформу: Кулеба розніс організацію і пообіцяв розібратися Відео

10:57

Коли Казанська Осіння 2021: дата, традиції і заборони дня, пора весіль, молитва

10:56

Потужний вибух у Карпатах: ЗМІ з'ясували можливу причину НП та імена загиблих і постраждалих Відео

10:40

"Люди в Росії повинні мати право вибору": в ЄС можуть не визнати парламентські вибори в РФ

10:37

Викинув тіло в лісосмузі: батько задушив свого трирічного сина на Сумщині

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти