"Удар в серце України": Київ висунув різку вимогу до США і ФРН щодо Північного потоку-2

США і Німеччина повинні підключити Україну до перемовин щодо Північного потоку-2, - український посол / Reuters

Україна вимагає від США і Німеччини включення Києва до перемовин щодо російського енергетичного проекту Північний потік-2. Ситуація з трубопроводом є важливою проблемою для енергетики та сфери безпеки української держави, тому Київ повинен отримати право голосу. Відповідну вимогу вже направлено Берліну. Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Північний потік-2" - удар в саме серце України: як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки. Саме тому Україна вимагає участі в пермовинах Німеччини та США щодо цього вкрай небезпечного проекту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу", - сказав дипломат у коментарі виданню Die Welt.

За словами посла, 1 червня Київ направив таке прохання Берліну. Не можна припустити, щоб стратегічно важливе для України питання вирішувалося виключно США і Німеччиною без представників української сторони.читайте також"Не давайте зброю ворогові": Зеленський зробив попередження США і ЄС через Північний потік-2

"Було б абсолютною катастрофою насамперед для взаємної довіри, якщо цей гешефт буде досягнуто між Берліном і Вашингтоном за рахунок України", - підкреслив Андрій Мельник.

Північний потік-2 новини

Спорудження російського газопроводу Північний потік - 2 йде в обхід території України з 2018 року. Труби прокладають дном Балтійського моря з РФ до Німеччини. Приблизна вартість проекту - приблизно 9,5 мільярдів доларів США.

У Нафтогазі заявляли, що якщо СП-2 буде введено до експлуатації, на Україну очікують серйозні проблеми в питанні транзиту газу до Європи. Київ очікує, що США докладуть зусиль для зупинки реалізації трубопроводу.

Німецький журналіст Райнхард Фезер казав, що після запуску Північного потоку-2 Росія більше не залежатиме від транзиту газу через територію України. Тому Москва може піти на нову агресію проти Києва.

20 травня США вирішили відмовитися від санкцій проти Nord Stream 2 AG і гендиректора компанії, громадянина ФРН Матіаса Варніга. У Вашингтоні заявили, що таке рішення продиктовано національними інтересами американської держави.

Верховна Рада у зв'язку з таким рішенням Штатів прийняла постанову зі зверненням до Конгресу США з проханням вдарити санкціями по всіх компаніях, які прямо або побічно задіяні в будівництві СП-2.

2 червня в компанії Nord Stream 2 AG заявили, що газопровід Північний потік-2 все ж таки буде добудовано. Але наразі компанія-оператор очікує, що будуть певні поступки з боку ФРН.