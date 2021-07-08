Ударна бригада Лукашенка і його син: хто потрапив до списку санкцій України проти Білорусі

Олександра Лукашенка в списку санкцій не опинилося / Reuters

Уряд України представив список білоруських громадян, щодо яких повинні впровадити санкції. У списку – син Олександра Лукашенка, керівники силових структур, а також інші чиновники і політики. Втім, самого глави республіки у цьому переліку немає.

У розпорядженні Кабміну вказано, що під санкціями Києва повинні опинитися голова Слідчого комітету Білорусі, міністр внутрішніх справ, керівники міліції, голова Центрвиборчкому, члени ЦВК, голова адміністрації білоруського президента, голова КДБ, прессекретар президента Білорусі, командир спецназу Альфа, голова Конституційного Суду та інші особи.

До списку потрапили 52 людини, серед них і син білоруського глави держави Віктор Лукашенко. У додатку до документа наголошується, що помічник президента РБ з питань нацбезпеки, член Радбезу Білорусі Лукашенко підпадає під санкції української держави.читайте також"Ганьбить Україну і робить блазнем Зеленського": у Раді закликали завдати удару по режиму Лукашенка

Вищевказаним особам заборонять в'їзд на територію України, а їх активи будуть заморожені. Примітно, що самого Олександра Лукашенка у даному списку немає.

Кабмін передасть список на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Якщо документ отримає підтримку в РНБО, його підпише президент Володимир Зеленський.

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Санкції України проти Білорусі

Кабінет Міністрів України в четвер, 7 липня, схвалив плани щодо впровадження санкцій проти Білорусі. Йшлося про створення списку осіб, які причетні до підтасовування результатів президентських виборів 9 серпня минулого року і підозрюються в порушенні прав людини.

Вказувалося, що обмеження, що передбачають заборону на в'їзд в Україну і заморозку активів, повинні будуть впроваджені на 3 роки.

Остаточне рішення щодо запровадження санкцій проти Білорусі буде прийнято на засіданні РНБО під керівництвом президента України Володимира Зеленського.