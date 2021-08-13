Указ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у Слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні

Лукашенко може піти на недружні кроки проти України за наказом Путіна - нардеп / Reuters

Україна не повинна втручатися у внутрішньополітичні процеси інших держав, однак Київ не може не засуджувати ситуацію, яка склалася у Білорусі. Республіці вигідна економічна співпраця з українською державою, однак за наказом президента РФ Володимира Путіна Олександр Лукашенко, який стрімко втрачає суб'єктність, може піти на негативні кроки щодо України. Росія запустила процес економічного і політичного поглинання РБ. Про це заявив депутат від фракції Слуга народу Василь Мокан.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що позиція партії Слуга народу і офіційного Києва полягає в невтручанні до справ інших держав. Однак влада не може не реагувати на події, що відбуваються у Білорусі.

читайте такожГлухий кут для Лукашенка і "війна" з Україною: експерт назвав сценарій пастки Росії для Білорусі"Щодо Лукашенка і Білорусі. Дійсно, позиція держави, партії "Слуга народу" і депутатів у тому, щоб Україна не втручалася у внутрішній процес інших держав. Але Україна не може не засуджувати недемократичні вибори, переслідування і знищення опозиції, не може не засуджувати і не приєднуватися до санкцій за примусову посадку цивільного літака", - зазначив нардеп.

Також він додав, що торгівля з Києвом, як і раніше, залишається важливим економічним напрямком для Мінська через високий рівень експорту. Однак якщо в Кремлі накажуть Лукашенку йти в атаку на Україну, він може запустити дії, які суперечитимуть інтересам Білорусі. Лукашенко припиняє бути суб'єктом, а Росія політично і економічно вже поглинає білоруську державу.

"Я хочу звернути увагу на інший аспект. Коли ми кажемо про будь-які двосторонні відносини або торгівлю з іншими країнами, ми повинні виходити з пріоритету наших національних інтересів, у тому числі з Білоруссю. І Білорусь не менш зацікавлена в торгівлі, тому що їх експорт у рази перевищує наш. І друге - якщо Путін скаже Лукашенку зробити якісь недружні кроки по відношенню до України, а Лукашенко з кожним днем втрачає свою суб'єктність, там вже повне економічне поглинання, йде і політичне поглинання - то він це зробить навіть всупереч своїм економічним інтересам, він буде це змушений зробити", - підкреслив Василь Мокан.

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