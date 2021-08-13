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Указ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине

13 августа 2021, 07:10
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Лукашенко с каждым днем теряет свою самостоятельность, Россия запустила процесс поглощения Беларуси, считает Василий Мокан.

Путин Лукашенко
Лукашенко может пойти на недружественные шаги против Украины по приказу Путина – нардеп / Reuters

Украина не должна вмешиваться во внутриполитические процессы других государств, однако Киев не может не осуждать ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Республике выгодно экономическое сотрудничество с украинским государством, однако по приказу президента РФ Владимира Путина Александр Лукашенко, который стремительно теряет субъектность, может пойти на негативные шаги в отношении Украины. Россия запустила процесс экономического и политического поглощения РБ. Об этом заявил депутат от фракции Слуга народа Василий Мокан.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что позиция партии Слуга народа и официального Киева заключается в невмешательстве в дела других государств. Однако власти не могут не реагировать на события, происходящие в Беларуси.

Читайте такжеТупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси"По поводу Лукашенко и Беларуси. Действительно, позиция государства, партии "Слуга народа" и депутатов в том, чтобы Украина не вмешивалась во внутренний процесс других государств. Но Украина не может не осуждать недемократические выборы, преследование и уничтожение оппозиции, не может не осуждать и не присоединяться к санкциям за принудительную посадку гражданского самолета", - отметил нардеп.

Также он добавил, что торговля с Киевом по-прежнему остается важным экономическим направлением для Минска из-за высокого уровня экспорта. Однако если в Кремле прикажут Лукашенко идти в атаку на Украину, он может запустить действия, которые будут противоречить интересам Беларуси. Лукашенко перестает быть субъектом, а Россия политически и экономически уже поглощает белорусское государство.

"Я хочу обратить внимание на другой аспект. Когда мы говорим о каких-либо двусторонних отношениях или торговлю с другими странами, мы должны исходить из приоритета наших национальных интересов, в том числе с Беларусью. И Беларусь не менее заинтересована в торговле, потому что их экспорт в разы превышает наш. И второе – если Путин скажет Лукашенко сделать какие-то недружественные шаги по отношению к Украине, а Лукашенко с каждым днем теряет свою субъектность, там уже полное экономическое поглощение, идет и политическое поглощение, — то он это сделает даже вопреки своим экономическим интересам, он будет это вынужден сделать", - подчеркнул Василий Мокан.

Заявления Лукашенко в адрес Украины

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