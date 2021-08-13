Указ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине

Лукашенко с каждым днем теряет свою самостоятельность, Россия запустила процесс поглощения Беларуси, считает Василий Мокан.
Украина не должна вмешиваться во внутриполитические процессы других государств, однако Киев не может не осуждать ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Республике выгодно экономическое сотрудничество с украинским государством, однако по приказу президента РФ Владимира Путина Александр Лукашенко, который стремительно теряет субъектность, может пойти на негативные шаги в отношении Украины. Россия запустила процесс экономического и политического поглощения РБ. Об этом заявил депутат от фракции Слуга народа Василий Мокан.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что позиция партии Слуга народа и официального Киева заключается в невмешательстве в дела других государств. Однако власти не могут не реагировать на события, происходящие в Беларуси.
Читайте такжеТупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси"По поводу Лукашенко и Беларуси. Действительно, позиция государства, партии "Слуга народа" и депутатов в том, чтобы Украина не вмешивалась во внутренний процесс других государств. Но Украина не может не осуждать недемократические выборы, преследование и уничтожение оппозиции, не может не осуждать и не присоединяться к санкциям за принудительную посадку гражданского самолета", - отметил нардеп.
Также он добавил, что торговля с Киевом по-прежнему остается важным экономическим направлением для Минска из-за высокого уровня экспорта. Однако если в Кремле прикажут Лукашенко идти в атаку на Украину, он может запустить действия, которые будут противоречить интересам Беларуси. Лукашенко перестает быть субъектом, а Россия политически и экономически уже поглощает белорусское государство.
"Я хочу обратить внимание на другой аспект. Когда мы говорим о каких-либо двусторонних отношениях или торговлю с другими странами, мы должны исходить из приоритета наших национальных интересов, в том числе с Беларусью. И Беларусь не менее заинтересована в торговле, потому что их экспорт в разы превышает наш. И второе – если Путин скажет Лукашенко сделать какие-то недружественные шаги по отношению к Украине, а Лукашенко с каждым днем теряет свою субъектность, там уже полное экономическое поглощение, идет и политическое поглощение, — то он это сделает даже вопреки своим экономическим интересам, он будет это вынужден сделать", - подчеркнул Василий Мокан.
Заявления Лукашенко в адрес Украины
- Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее допустил возможность признания оккупированного Крыма территорией России. По его словам, в отношении украинских вопросов у него теперь "развязаны руки" из-за проблем между государствами. За ним "не заржавеет" при условии, если на такой шаг пойдут российские олигархи.
- Лукашенко также лично обвинил президента Украины Зеленского в, дескать, "поставках боевиков", "оружия" и "взрывчатки" на территорию Беларуси.
- Помимо этого, Лукашенко пригрозил пойти на риск и пересечь белорусско-украинскую границу, чтобы заручиться поддержкой "90% украинцев" и якобы "вернуть Украину".
- Кроме того, Лукашенко сказал, что он и президент РФ Путин, дескать, "за сутки могут поставить Украину на колени". Такой сценарий, по его мнению, возможен в том случае, если Минск откажется поставлять Киеву горюче-смазочные материалы.