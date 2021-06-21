Україна була за крок від ПДЧ до НАТО: дипломат розповів, як в ЄС побачили у Києві загрозу Заходу

Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ до НАТО - дипломат / УНІАН

Реальна можливість отримати План дій щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу була в України відразу після Помаранчевої революції, проте в НАТО переконали українську владу і закликала почекати. У 2008 році після Бухарестського саміту, де Києву відмовили в ПДЧ, під час розмови з на той момент президентом Віктором Ющенком канцлерка ФРН Ангела Меркель сказала, що інтеграція України до НАТО є загрозою національній безпеці Заходу. Про це заявив український дипломат Олександр Чалий.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що після 2005 року Київ міг отримати ПДЧ, проте обставини склалися іншим чином, а Захід заявив про передчасні прагнення української держави.

"У нас був єдиний момент, вікно можливостей, це відразу після Помаранчевої революції, початок 2005 року. Якби ми тоді чітко заявили, що ми хочемо ПДЧ, ми б могли його отримати. Однак НАТО і його керівники переконали керівництво України, перш за все міністра закордонних справ, що треба почекати, і давайте зробимо це за рік-два. На той момент Російська Федерація ще не розглядала НАТО в якості червоної лінії. А у 2008 році, я при цьому був присутній у Бухаресті (на саміті НАТО), я був радником президента Ющенка, і якраз ми зробили все можливе і неможливе, щоб отримати ПДЧ, це був момент істини для наших відносин", - сказав Чалий.читайте також"Яких реформ ви ще хочете?"Україна різко звернулася до НАТО і оголосила про вимогу

За його словами, у 2008 році, коли від Альянсу вперше пролунало, що Україна стане членом НАТО, а в ПДЧ державі все одно відмовили, відбулася розмова президента Віктора Ющенка і канцлерки Німеччини Ангела Меркель. Вона сказала, що у Європі бачать загрозу своїй національній безпеці у приєднанні України до Північноатлантичного альянсу. Саме тому жодних конкретних механізмів вступу української держави до НАТО реалізовано не було.

"Однак коли сталося те, що сталося, і "формула Бухареста" була така, якою ми її отримали, це був певний успіх. Вперше було чітко заявлено, що Україна стане членом НАТО. Але нам в ПДЧ було відмовлено. І тоді відразу з ініціативи Меркель відбулася зустріч з Ющенком, і він її запитав, чому вона була проти. І у неї була конкретна відповідь: пане президенте, допоки, доки ваше членство в НАТО буде здебільшого загрожувати нашій безпеці, ніж ваше нечленство, я буду стояти на захисті національних інтересів. До цього часу нічого не змінилося", - підкреслив Олександр Чалий.

Інтеграція України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня під час перемовин з главою США Джо Байденом запропонував Вашингтону створити конкретний і покроковий план інтеграції України до НАТО.

14 червня Зеленський заявив, що Байден повинен чітко відповісти на питання, чи бачать на Заході Україну в НАТО, і коли Київ отримає ПДЧ.

Після саміту Північноатлантичного альянсу, який відбувся 14 червня, в НАТО сказали, що Україна інтегрується до блок безпекиу Заходу на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Києву нададуть такий план, в організації не уточнювали.

Президент США Джо Байден сказав, що Україна наразі не готова до вступу в НАТО. Головним каменем спотикання американський президент назвав корупцію.