УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украина была в шаге от ПДЧ в НАТО: дипломат рассказал, как в ЕС увидели в Киеве угрозу Западу

21 июня 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

У Украины был шанс получить ПДЧ в НАТО сразу после Оранжевой революции в 2005 году, сказал Александр Чалый.

Меркель
Меркель заблокировала предоставление Украине ПДЧ в НАТО – дипломат / УНИАН

Реальная возможность получить План действий по вступлению в Североатлантический альянс была у Украины сразу после Оранжевой революции, однако в НАТО переубедили украинские власти и призвали подождать. В 2008 году после Бухарестского саммита, где Киеву отказали в ПДЧ, в ходе разговора с на тот момент президентом Виктором Ющенко канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что интеграция Украины в НАТО является угрозой национальной безопасности Запада. Об этом заявил украинский дипломат Александр Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что после 2005 году Киев мог получить ПДЧ, однако обстоятельства сложились иным образом, а Запад заявил о преждевременных стремлениях украинского государства.

"У нас был единственный момент, окно возможностей, это сразу после Оранжевой революции, начало 2005 года. Если бы мы тогда четко заявили, что мы хотим ПДЧ, мы бы могли его получить. Однако НАТО и его руководители переубедили руководство Украины, прежде всего министра иностранных дел, что надо подождать, и давайте сделаем это через год-два. На тот момент Российская Федерация еще не рассматривала НАТО в качестве красной линии. А в 2008 году, я при этом присутствовал в Бухаресте (на саммите НАТО), я был советником президента Ющенко, и как раз мы сделали все возможное и невозможное, чтобы получить ПДЧ, это был момент истины для наших отношений", - сказал Чалый.Читайте также"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании

По его словам, в 2008 году, когда от Альянса впервые прозвучало, что Украина станет членом НАТО, а в ПДЧ государству все равно отказали, состоялся разговор президента Виктора Ющенко и канцлером Германии Ангела Меркель. Она сказала, что в Европе видят угрозу своей национальной безопасности в присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Именно поэтому никаких конкретных механизмов вступления украинского государства в НАТО реализовано не было.

"Однако когда произошло то, что произошло, и "формула Бухареста" была такая, какой мы ее получили, это был определенный успех. Впервые было четко заявлено, что Украина станет членом НАТО. Но нам в ПДЧ было отказано. И тогда сразу по инициативе Меркель состоялась встреча с Ющенко, и он ее спросил, почему она была против. И у нее был конкретный ответ: господин президент, до тех пор, пока ваше членство в НАТО будет в большей мере угрожать нашей безопасности, чем ваше нечленство, до тех пор я буду стоять на защите национальных интересов. К этому время ничего не поменялось", - подчеркнул Александр Чалый.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня во время переговоров с главой США Джо Байденом предложил Вашингтону создать конкретный и пошаговый план интеграции Украины в НАТО.

14 июня Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.

После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.

Президент США Джо Байден сказал, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным камнем преткновения американский президент назвал коррупцию.

НАТО Ангела Меркель новости Украины Александр Чалый
Сейчас вы просматриваете новость «Украина была в шаге от ПДЧ в НАТО: дипломат рассказал, как в ЕС увидели в Киеве угрозу Западу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средстваКак остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Гороскоп на 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провалГороскоп на 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал В Сети показали красочное видео "уничтожения" российского танка украинским беспилотникомВ Сети показали красочное видео "уничтожения" российского танка украинским беспилотником Гороскоп на сегодня 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувствоГороскоп на сегодня 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19

Последние новости

05:28

Украина была в шаге от ПДЧ в НАТО: дипломат рассказал, как в ЕС увидели в Киеве угрозу Западу

05:02

Вспышки, уход проблем и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

04:22

Что означает ваш маникюр и о чем могут рассказать ногти Видео

03:50

Эксперты перечислили семь признаков "алкогольного Альцгеймера" Видео

03:02

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

Реклама
02:13

Гороскоп на завтра 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Видео

01:37

Можно ли похудеть с помощью горячих ванн - ответ диетолога

01:14

У Байдена поставили жесткий ультиматум Китаю: Пекину грозит мировая изоляция из-за COVID-19 Видео

00:51

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

00:30

"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

20 июня, воскресенье
23:35

Сорванные куски асфальта, подтопленные хаты и реки на улицах: что натворили ливни на Буковине Видео

23:06

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

22:57

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:56

Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги

22:23

Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

22:11

Итоги встречи Байдена и Путина: в России обратились к США Видео

22:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

21:53

У Путина пригрозили "ответом" в случае новых санкций США Видео

21:20

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

Реклама
21:15

На Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себя

21:14

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России Видео

20:34

Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam Видео

20:31

На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило деревом

20:05

Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе Видео

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:15

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

Реклама
15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять