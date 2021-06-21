Украина была в шаге от ПДЧ в НАТО: дипломат рассказал, как в ЕС увидели в Киеве угрозу Западу

Меркель заблокировала предоставление Украине ПДЧ в НАТО – дипломат / УНИАН

Реальная возможность получить План действий по вступлению в Североатлантический альянс была у Украины сразу после Оранжевой революции, однако в НАТО переубедили украинские власти и призвали подождать. В 2008 году после Бухарестского саммита, где Киеву отказали в ПДЧ, в ходе разговора с на тот момент президентом Виктором Ющенко канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что интеграция Украины в НАТО является угрозой национальной безопасности Запада. Об этом заявил украинский дипломат Александр Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что после 2005 году Киев мог получить ПДЧ, однако обстоятельства сложились иным образом, а Запад заявил о преждевременных стремлениях украинского государства.

"У нас был единственный момент, окно возможностей, это сразу после Оранжевой революции, начало 2005 года. Если бы мы тогда четко заявили, что мы хотим ПДЧ, мы бы могли его получить. Однако НАТО и его руководители переубедили руководство Украины, прежде всего министра иностранных дел, что надо подождать, и давайте сделаем это через год-два. На тот момент Российская Федерация еще не рассматривала НАТО в качестве красной линии. А в 2008 году, я при этом присутствовал в Бухаресте (на саммите НАТО), я был советником президента Ющенко, и как раз мы сделали все возможное и невозможное, чтобы получить ПДЧ, это был момент истины для наших отношений", - сказал Чалый.Читайте также"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании

По его словам, в 2008 году, когда от Альянса впервые прозвучало, что Украина станет членом НАТО, а в ПДЧ государству все равно отказали, состоялся разговор президента Виктора Ющенко и канцлером Германии Ангела Меркель. Она сказала, что в Европе видят угрозу своей национальной безопасности в присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Именно поэтому никаких конкретных механизмов вступления украинского государства в НАТО реализовано не было.

"Однако когда произошло то, что произошло, и "формула Бухареста" была такая, какой мы ее получили, это был определенный успех. Впервые было четко заявлено, что Украина станет членом НАТО. Но нам в ПДЧ было отказано. И тогда сразу по инициативе Меркель состоялась встреча с Ющенко, и он ее спросил, почему она была против. И у нее был конкретный ответ: господин президент, до тех пор, пока ваше членство в НАТО будет в большей мере угрожать нашей безопасности, чем ваше нечленство, до тех пор я буду стоять на защите национальных интересов. К этому время ничего не поменялось", - подчеркнул Александр Чалый.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня во время переговоров с главой США Джо Байденом предложил Вашингтону создать конкретный и пошаговый план интеграции Украины в НАТО.

14 июня Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.

После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.

Президент США Джо Байден сказал, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным камнем преткновения американский президент назвал коррупцию.