"Україна не залишається наодинці з агресором": Зеленський відреагував на навчання Sea Breeze

Зеленський відреагував на навчання Сіа Брізе / Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міжнародні Військово-морські навчання Sea Breeze є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Згідно з повідомленням на сайті офісу президента 4 липня, під час робочої поїздки до Одеської області Зеленський відвідав есмінець "Росс" Військово-Морських сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2021.

Главу держави ознайомили з обладнанням і озброєнням судна.

На борту есмінця президент України поспілкувався з Командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Юджином Блеком.

Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України і День незалежності США, і привітав американський народ з цим святом.

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"Я вважаю, що ці дві події пов'язані між собою. Адже сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суходолі, і на воді, і в повітрі зможемо більш впевнено і успішно захищати нашу незалежність", — зазначив він.

Зеленський переконаний, що наймасштабніші за всю історію навчання "Сі Бриз" цього року є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Зі свого боку Блек зазначив, що для американських військових велика честь вітати на борту есмінця президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Він зазначив, що під час навчань "Sea Breeze-2021" відпрацьовується багато елементів для досягнення сумісності, що дуже важливо для взаємодії українських і американських військових на суходолі, на морі і в повітрі.

Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили " попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.