"Украина не остается наедине с агрессором": Зеленский отреагировал на учения Sea Breeze

Зеленский отреагировал на учения Сиа Бризе / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что международные военно-морские учения Sea Breeze являются сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Согласно сообщению на сайте Офиса президента 4 июля, во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-морских сил США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2021.

Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна.

На борту эсминца Президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День независимости США, и поздравил американский народ с этим праздником.

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"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", — отметил он.

Зеленский убежден, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в этом году является сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Со своей стороны Блэк отметил, что для американских военных большая честь приветствовать на борту эсминца Президента страны, которая борется за свою независимость.

Он отметил, что во время учений "Sea Breeze-2021″ отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.