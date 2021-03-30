Україна не пустить з молотка Укрпошту, Нафтогаз і Укрзалізницю

Всього в списку 650 об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації.
Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект №4020, яким передбачається оновлення списку підприємств та об'єктів державної власності, які не можуть бути приватизовані. Серед 650 об'єктів - Укрпошта, Укрзалізниця, Нафтогаз України та інші компанії, йдеться в прийнятому парламентом документі.
Попередній список підприємств, які не можна передавати приватному бізнесу, скасували у 2019 році. За законопроект проголосували 289 нардепів.
Три критерії заборони продажу підприємства
- Забезпечення енергетичної незалежності та обороноздатності держави
- Підприємства, які є природними монополіями
- Критично важливі для держави заходи
Які підприємства не можна приватизувати
- Нафтогаз
- Укрпошта
- Укрзалізниця
- Енергоатом
- ДП Документ
Також Рада заборонила приватизувати низку музеїв і науково-дослідних центрів. Повний список об'єктів важливого державного значення доступний за посиланням в додатках.
Після прийняття законопроекту за основу, до другого читання парламентарії планують доповнити список підприємств, які приватизувати не можна.
Верховна Рада – новини
- У вівторок, 30 березня, Верховна Рада прийняла постанову, в рамках якої засудила бойові дії на Донбасі. Парламент закликав міжнародне цивілізоване співтовариство відреагувати на порушення Росії і посилити тиск на Москву.
- Парламент також підтримав надання матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень бізнесу у регіонах червоної зони карантину.
- Крім того, Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроект про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Документом регулюються військова служба резервістів і штрафи для тих, хто ухиляється від служби.