Україна не пустить з молотка Укрпошту, Нафтогаз і Укрзалізницю

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за перелік державних об'єктів, які не можна приватизувати / УНІАН

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект №4020, яким передбачається оновлення списку підприємств та об'єктів державної власності, які не можуть бути приватизовані. Серед 650 об'єктів - Укрпошта, Укрзалізниця, Нафтогаз України та інші компанії, йдеться в прийнятому парламентом документі.

Попередній список підприємств, які не можна передавати приватному бізнесу, скасували у 2019 році. За законопроект проголосували 289 нардепів.

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Критично важливі для держави заходи

Які підприємства не можна приватизувати

Нафтогаз

Укрпошта

Укрзалізниця

Енергоатом

ДП Документ

Також Рада заборонила приватизувати низку музеїв і науково-дослідних центрів. Повний список об'єктів важливого державного значення доступний за посиланням в додатках.

Після прийняття законопроекту за основу, до другого читання парламентарії планують доповнити список підприємств, які приватизувати не можна.

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