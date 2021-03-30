Украина не пустит с молотка Укрпочту, Нафтогаз и Укрзализныцю

Всего в списке 650 объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 4020, которым предусматривается обновления списка предприятий и объектов государственной собственности, которые не могут быть приватизированы. Среди 650 объектов – Укрпочта, Укрзализныця, Нафтогаз Украины и другие компании, говорится в принятом парламентом документе.
Предыдущий список предприятий, которые нельзя передавать частному бизнесу, отменили в 2019 году. За законопроект проголосовали 289 нардепов.
Три критерия запрета продажи предприятия
- Обеспечение энергетической независимости и обороноспособности государства
- Предприятия, которые являются естественными монополиями
- Критически важные для государства мероприятия
Какие предприятия нельзя приватизировать
- Нафтогаз
- Укрпочта
- Укрзализныця
- Энергоатом
- ГП Документ
Также Рада запретила приватизировать ряд музеев и научно-исследовательских центров. Полный список объектов важного государственного значения доступен по ссылке в приложениях.
После принятия законопроекта за основу, ко второму чтению парламентарии планируют дополнить список предприятий, которые приватизировать нельзя.
Верховная Рада – новости
- Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление, в рамках которого осудила боевые действия на Донбассе. Парламент призвал международное цивилизованное сообщество отреагировать на нарушения России и усилить давление на Москву.
- Парламент также поддержал предоставление материальной помощи в размере 8 тысяч гривен бизнесу в регионах красной зоны карантина.
- Кроме того, Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. Документом регулируются военная служба резервистов и штрафы для тех, кто уклоняется от службы.