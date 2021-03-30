Украина не пустит с молотка Укрпочту, Нафтогаз и Укрзализныцю

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за перечень государственных объектов, которые нельзя приватизировать / УНИАН

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 4020, которым предусматривается обновления списка предприятий и объектов государственной собственности, которые не могут быть приватизированы. Среди 650 объектов – Укрпочта, Укрзализныця, Нафтогаз Украины и другие компании, говорится в принятом парламентом документе.

Предыдущий список предприятий, которые нельзя передавать частному бизнесу, отменили в 2019 году. За законопроект проголосовали 289 нардепов.

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Критически важные для государства мероприятия

Какие предприятия нельзя приватизировать

Нафтогаз

Укрпочта

Укрзализныця

Энергоатом

ГП Документ

Также Рада запретила приватизировать ряд музеев и научно-исследовательских центров. Полный список объектов важного государственного значения доступен по ссылке в приложениях.

После принятия законопроекта за основу, ко второму чтению парламентарии планируют дополнить список предприятий, которые приватизировать нельзя.

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